Basınçlı Hava Kompresörlerinin Çalışma Prensibi

Kompresör çalışma prensibi tamamen havanın sıkıştırılmasıdır. Sıkıştırılmış hava atmosfer basıncındaki havadan daha yüklü ve daha kuvvetli olacağı için modern sistemlerde gereksinim duyulan birçok güç hava kompresörü tarafından elde edilmektedir. Zincirler, halatlar kullanılarak yapılan birçok güç aktarma ve güç üretme yöntemi bulunsa da basınçlı hava kompresörleri istenilen boyutlara uygun olarak yapıldığı taktirde maaliyet olarak ve kompresör çalışma prensibinden kaynaklı avantajlarıyla daha kullanılabilir bir sistem olmaktadır. Kompresör çalışma sistemleri birbirlerinden farklı çeşitte hava kompresörü olsa da temelde aynıdır. Kompresör çalışma prensibi tam olarak ve kısa olarak havanın sıkıştırılmasını ve basıncının artırılmasıyla güç üretmek için farklı sistemlere gönderilmesi için hazır edilmesidir. Havanın atmosfer basıncından daha büyük basınçlara ulaşmasıyla hava kompresörü yapmış olduğu çalışmasını tamamlamış demektir. Basınçlı hava kompresörleri günümüzde büyük veya küçük fark etmeksizin bütün iş sahalarında kullanılabilecek ölçeklerde üretilebilir hala gelmiş ve sahip olduğu farklı çeşitleriyle her iş alanında kullanılabilir hava kompresörü bulunma ihtimalini artırmıştır. Kompresör çalışma prensibi havanın sıkıştırılması olarak kısaca anlatılsa da mekanik olarak basınçlı hava kompresörlerinin havayı sıkıştırma yöntemlerinde farklılıklar olabilir.

Hava kompresörü mekanik olarak dışardan aldığı havayı sıkıştırarak bir depolama aracına veya kullanılacak sistemin büyüklüğüne göre direkt olarak sisteme verebilir şekilde dizayn edilebilir. Genellikle basınçlı hava tanklarında sıkıştırılmış halde bulunan havanın sisteme verilerek mekanik olarak büyük güç isteyen sistemler rahatlıkla çalıştırılabilir. Basınç hava kompresörleri birçok kullanım alanı olan büyük güçlerle çalışan sistemlerde bulunması gereken en verimli çalışan güç üretme yöntemidir. Ölçeklerine göre her türlü sistem için uyumu olabilecek hava kompresörü vardır. Bunlarla birlikte hava kompresörlerinin sistemlere bağlanması ve sistemlerde büyük güç gereksinimi olan proseslerde basınçlı hava kompresörü kullanılması can acılı noktadır. Bu noktada Özen Kompresör yılların verdiği tecrübeyle büyük ölçekli işletmelere ve büyük ölçekli sistemlere basınçlı hava kompresörünü en iyi üreten firmadır. Kompresör çalışma prensibine entegre ettikleri yenilikçi ve kaliteli sistemlerle hava kompresörü alanında en iyi markalardan biri olmayı başarmıştır. Uzun sürelerdir piyasada belirleyici marka konumunda olan Özen kompresör, hizmet ettiği yüksek güç gerektiren büyük ölçekli sistemlere en iyi basınçlı hava kompresörlerini sunmaktadır. Kompresör çalışma prensibinden uzak çalışamayacağı için yapılan bütün hava kompresörleri aynı prensipleri uygulayarak aynı işi yapmaktadırlar. Bu noktada ayırt edici özellikler olarak hava kompresörlerinin ne kadar stabil çalıştığı ne kadar kaliteli parçalardan imal edildiği kompresörlerin ne kadar verimli oldukları gibi mekanikle ilgili noktalar ortaya çıkmaktadır. Özen kompresör uzun senelerdir içinde bulunduğu bu sektörde lider marka konumunda olmalarıyla birlikte her zaman yenilikçi yaklaşımlarla büyük ölçekli her türlü firma ve büyük ölçekli her türlü sistem için hava kompresörü imalatını en başarılı şekilde yapmaya devam etmektedir. Havanın sıkıştırılarak kullanılması ve büyük güçler gerektiren işlerde basınçlı hava kullanımına geçilmesinin hızlanmasıyla basınçlı hava kompresörlerinin de önemi oldukça artmaktadır. Hava kompresörlerinin kullanım alanları her türlü büyük güç gerektiren sistemler olarak adlandırılabilir. Bu sistemlerin büyüklüğü fark etmeksizin her sistem için hava kompresörü kullanılarak büyük güçler elde edilebilir. Basınçlı havanın kullanılmasından önce birçok farklı güç üretme yöntemi kullanılarak bantlar, zincirler gibi elemanlar kullanılarak sistemler çalıştırılabilirken şimdilerde basınçlı hava kullanılarak en büyük sistemler bile çalıştırılabilir hale gelmiştir. Basınçlı hava çok büyük sıkıntılar olmadığı müddetçe her zaman daha stabil ve daha verimlidir.

Kompresörler Nasıl Çalışır?

Hava kompresörleri birbirinden farlı işler yapmayan temelde kompresör çalışma prensipleri aynı olan makinalardır. Hava kompresörleri çalışma bakımından iki farklı çalışma tekniğiyle birbirlerinden ayrılır. Bunlardan birincisi pozitif deplasmanlı kompresörler ve turbo kompresörlerdir. Pozitif deplasmanı kompresör çalışma prensibi havanın bir hacim içinde sıkıştırılarak basıncının artırılmasıyla çalışır. Turbo kompresör çalışma prensibi ise havanın türbinler yardımıyla hızının artırılması ve daha sonra havanın hızının tekrar düşürülerek havanın basıncının artırılmasına dayanarak çalışmaktadır. Bu kompresör çalışma prensipleri birbirlerinden farklı olsalar da temelde prensip havanın basıncının artırılmasıdır. Basınçlı hava kompresörleri havanın basıncının artırılmasını sağlayarak yüksek güç gerektiren işlerin rahatlıkla yapılmasına imkân sağlayan makinalardır. Basınçlı hava kompresörleri kullanım amaçlarına göre birçok farklı çeşitte imal edilirler. Kullanım alanlarına göre doğru seçimin yapılması gerekir. Kompresör çalışma prensibi temelde aynı olmasına rağmen havayı sıkıştırma yöntemleri gibi birçok farklı mekanik özelliklerden dolayı farklı çeşitlerdedir. Bu çeşitler kullanım alanlarına göre teknolojinin gelişmesiyle farklılık göstermiş ve yeni basınçlı hava kompresörlerinin yapılmasını sağlamıştır.

Kompresör Çeşitleri Nelerdir?

Kullanım alanlarına göre çeşitlilik gösteren basınçlı hava kompresörleri şu şekildedir; Pistonlu kompresörler, vidalı kompresörler, merkezkaç kompresörler, eksenel akımlı kompresörler, dönel pozitif yer değiştirmeli kompresörler, jet kompresörler. Bu basınçlı hava kompresörleri kullanım alanlarına göre seçilerek en iyi tercih yapılmalıdır. Özen kompresör, hava kompresörleri piyasasında büyük ölçekli işletmeler ve büyük ölçekli sistemler için lider konumda olan bir marka olarak kompresör çeşitlerinin en yenilikçi ve kaliteli şekilde üretimlerini sağlamaktadır. Bunun yanında sistemler ve işletmeler için en doğru hava kompresörlerinin seçiminde de yardımcı olmaktadır.

Kompresör Kullanım Alanları Nelerdir?

Hava kompresörleri, kompresör çalışma prensibi aynı olmasına rağmen birçok farklı şekilde bu prensibi sağlayacak şekilde üretilebilen makinalardır. Kullanım alanlarına göre çeşitler arasından seçilerek kullanılabilirler. Kompresörler küçük orta büyük işletmeler fark etmeksizin hava ihtiyacı duyulan her türlü işletmede ve sistemde kullanılabilir. Özellikle büyük ölçekli endüstriyel üretim yapılan işletmelerde kompresörler hayati derecede önemli konuma sahip makinalardır. Güç gerektiren her türlü sistemde kompresörlerin kullanımı uygundur. Lastiklerin şişirilmesi, metal sanayinde basma, pres, bükme gibi işlemler yapan tezgahlar için, otomotivde kalıp işleme alanları için, ham metal sektöründe birbirinden farklı birçok alan için, iplik üretimi yapılan işletmeler için gibi artırılarak örnek verilebilecek büyük orta veya küçük ölçekli her işletmede kompresör kullanımı sağlanabilir. Özellikle büyük ölçekli işletmelerde kompresörler hayati derecede önemli olan elamanlardır. Kompresörler örneklerde de görüldüğü gibi birbirinden alakasız her türlü işletmede kullanılabilecek büyük güçler gerektiren işlerde kullanılabilecek elemanlardır. Kompresör çalışma prensibi aynı olan ama kullanım alanına göre birbirinden farklı yapılarda çalışan bir güç üretme makinası olarak her türlü işletmede veya sistemde kullanılabilir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kompresörlerin Avantajları ve Faydaları Nelerdir?

Kompresör çalışma prensibi olarak aynı işlevi yerine getiren yani atmosfer basıncındaki havayı yüksek basınçlara çıkartarak bu havanın güç üretmek için kullanılmasını sağlayan elemanlardır. Basınçlı hava kompresörleri avantajlarından biri her ölçekli işler ve işletmeler için uygun yapıda kompresörlerin olması ve kullanılabilmesidir. Güç üretmek için kullanılan kayışlar, tekerlekler ve birbirinden farklı diğer büyük bileşenlerin yerine havanın basıncının artırılarak hava kullanılarak güç üretilmesinin daha sağlık, daha verimli ve daha ucuz olmasıdır.

Hava basıncı dışında güç üretmek için kullanılan eski tip yöntemlerin maliyetlerinin dışında büyüklükleri ve çalışmalarından kaçınarak daha basit yolla hava basıncıyla güç üretmek daha stabil olması nedeniyle büyük avantaj sağlamaktadır. Bunlarla beraber stabil çalışan her sistem gibi basınçlı hava kompresörlerinin stabil çalışmalarından dolayı maliyet olarak daha ucuz olması ve fiyat performans olarak daha avantajlı olması tercih edilmesini sağlamaktadır. Kompresör çalışma prensibi belirli bir yapıda çalıştığı için ve sonuçta yapılan işin ortay çıkardığı sonucun aynı olan birçok çeşidinin olması farklı işletmeler ve sistemler için farklı tercihler yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Bu sayede her türlü işletme ve her ölçekteki işler için tercih edilebilecek basınçlı hava kompresörünün seçilebilmesi büyük avantaj sağlamaktadır. Basınçlı hava kullanımının faydalarından bir tanesi de özellikle yüksek güç gerektiren endüstriyel üretim yapan işletmelerde merkezi bir sistemle üretim olan her yere dağıtım yapabilme imkânı olmasıdır. Dayanıklılık ve kullanım sıklığına oranla daha uzun ömürlü ve daha sorunsuz çalışması basınçlı hava kompresörlerinin en büyük avantajlarından bir tanesi olarak listelenebilmektedir. Bütün bunlar sayesinde son dönemlerde hava kompresörlerinin kullanım oranları da büyük artış yaşamıştır.

https://ozenkompresor.com.tr/basincli-hava-sistemleri/