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Yerel Başına taşla vuruldu! Liseliler arasında feci kavga
Yerel

Başına taşla vuruldu! Liseliler arasında feci kavga

Bursa'da omuz atma tartışması yüzünden liseli onlarca genç birbirine girdi. Çıkan kavgada başına taşla vurulan biri olay yerinde bayılırken, arkadaşları bayılan genci dakikalarca uyandırmaya çalıştı. O anlar bir başka liseli tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 16:03:00 -
Başına taşla vuruldu! Liseliler arasında feci kavga

Edinilen bilgiye göre olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi, Cumalıkızık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cumalıkızık M.A.E. Lisesinde okuyan iki grup öğrenci arasında omuz atma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle gençler birbirine girdi. Kavga sırasında gençleri ayırmak bir türlü mümkün olmadı. Arbedede başına taşla vurulan bir genç bayılarak yere düştü. Gencin arkadaşları bayılan öğrenciyi uzun süre yüzüne su sıkarak kendine getirmeye çalıştı. O anlar bir başka liseli genç tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bir gencin 'polis geliyor' diye bağırması üzerine gençler dağılırken, yaralı gencin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

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