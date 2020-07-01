Başına odunla vurduğu annesini öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında

ADANA (AA) - Adana'da, uyuşturucu parası vermediğini ileri sürdüğü annesini başına sopayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Erol G. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın kardeşi müşteki Yalçın G. de duruşmada hazır bulundu.

Sanık Erol G. savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, annesini 2000 yılında eşini öldürdüğü için hapis cezasına çarptırılan ablası Hatice T'nin öldürdüğünü ileri sürdü.

Hatice T'nin, suçu üstlenmesi için kendisini tehdit ettiğini öne süren Erol G, "Annemi ablam Hatice öldürdü. Suçu üstlenmem için beni ölümle tehdit etti. 'Sen uyuşturucu kullanıyorsun, hırsızlıktan da cezan var. Sana cezaevinde iyi bakarız.' dedi. Ben de korkumdan suçu üstlendim. Ağabeyim Yalçın ile eşi de beni karakola götürdü." iddiasında bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, Erol G'nin cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığıyla ilgili talep edilen raporun beklenilmesine ve diğer müştekiler ile tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde, 29 Kasım 2019'da Erdol G, uyuşturucu parası istediği annesi Durdu G'yi odunla başına vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.

