Başına ağaç dalı düşen orman işçisi öldü
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, başına ağaç dalı düşen orman işçisi hayatını kaybetti.13 Eylül 2019 Cuma 16:23
Orhangazi Orman İşletme Şefliği'ne bağlı taşeron firmada mevsimlik işçi olarak çalışan Bahattin Güner (54), Paşapınar Mahallesindeki ormanlık alanda çalışırken kestiği bir ağacın dalı başına düştü.
112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine götürülen Güner, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Güner'in, ağaç kesim işinde çalışmak için Düzce'den geldiği öğrenildi.
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