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Başına ağaç dalı düşen orman işçisi öldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, başına ağaç dalı düşen orman işçisi hayatını kaybetti.

13 Eylül 2019 Cuma 16:23
Başına ağaç dalı düşen orman işçisi öldü

Orhangazi Orman İşletme Şefliği'ne bağlı taşeron firmada mevsimlik işçi olarak çalışan Bahattin Güner (54), Paşapınar Mahallesindeki ormanlık alanda çalışırken kestiği bir ağacın dalı başına düştü.

112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine götürülen Güner, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

Güner'in, ağaç kesim işinde çalışmak için Düzce'den geldiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:23
  1. Bursa'nın Orhangazi ilçesi
  2. Orhangazi Orman İşletme Şefliği
  3. 112 Acil Servis ekipleri
  4. Orhangazi Devlet Hastanesi
  5. Düzce
  6. ağaç dalı

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