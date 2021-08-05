Basın özgürlüğünün olmadığını savunuyordu... İsmail Saymaz'dan tarihi itiraf!

Türkiye solak kesim sıklıkla ‘basın özgürlüğü’nün olmadığından dem vuruyor. Ancak solak medya iftira ve yalan dolu haberleri her gün servis etmeyi sürdürüyor.

“Tarafsız” gazetecilikten bahseden ve basın özgürlüğünün en ateşli savunucuları gibi gözüken muhalif kesimin konu kendileri olunca nasıl da eleştirdikleri duruma düştükleri birçok kez ortaya çıktı.

Türkiye’de solak kesimin önde gelen yayın organlarından Sözcü gazetesinde kalem oynatan İsmail Saymaz, gazete ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Saymaz: En özgür günlerimi yaşadım

Yaptığı haberler, yazdığı yazılar ve attığı tweetlerde Türkiye’de ‘basın özgürlüğü’ olmadığını savunan kervana dahil olan Saymaz’ın veda yazısında kullandığı ifadeler dikkat çekti.

Saymaz, Sözcü gazetesinde yayınlanan son yazısında “Yirmi yılı devirdiğim gazetecilik hayatımın en özgür günlerini yaşadığımı söylemeyi borç biliyorum.” İfadelerine yer verdi.

Bu sözler sosyal medyada “Ülkede basın özgürlüğü olmadığını savunan Saymaz, en özgür günlerini yaşadığını itiraf ediyor” yorumlarına neden oldu.