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Basın özgürlüğü diyenler Akit’e suspus

AK Parti hükümetlerinin 17 yıldır gerçekleştirdiği tüm özgürlükçü yasalara rağmen adaletsizlikler devam ediyor. Basın özgürlüğünden dem vuranlar, gazetemiz Akit’e karşı inanılması güç yaptırımlara sessiz kalıyor.

02 Ekim 2019 Çarşamba 09:25
Basın özgürlüğü diyenler Akit’e suspus

 Mustafa Şaşmaztürk  Ankara 

İzmir Barosu’nun hiçbir delil sunmaksızın yaptığı suç duyurusu sonrası Küçükçekmece Savcılığı’nca hazırlanan iddianamede, gazetemizin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu hakkında 4,5 yıl hapis istendi. Demokrasiden ve basın özgürlüğünden dem vuran İzmir Barosu’nun ve bu duruma suskun sözde aydınların ikiyüzlü tutumları da gözler önüne serildi.

2015 yılında Akit’in internet sitesinde yer alan bir yazıdan dolayı özgür basın susturulmak istendi. Avukatlık mesleğinin sorunlarından ziyade yöneticilerin ideolojik tatminlerini gerçekleştirdikleri bir kurum haline dönen İzmir Barosu, büyük bir skandala imza attı. Dillerinden düşürmedikleri basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü kavramlarını hiçe sayan baro yönetimi, gazetemiz hakkında suç duyurusunda bulundu.

“28 Şubat taktikleri”

İzmir Barosu yöneticileri, gazetemizin internet sitesinde 2015 yılında yayımlanan bir yazı dolayısıyla suç duyurusunda bulunup, Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu hakkında iddianame düzenlenmesini sağladılar. Küçükçekmece Savcılığı, İzmir Barosu’nun suç duyurusu üzerine, Karahasanoğlu’nun 4.5 yıl hapsini istedi. 28 Şubat’ta uyguladıkları taktiğin bir benzeriyle gazetemize saldıran İzmir Barosu’nun tavrı kamuoyunda tepki çekti.

“Murat Alan’a saldıranlar serbest geziyor”

Geçtiğimiz Haziran ayında İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde cuma namazına gitmek üzere çocuğuyla evinden çıkan Akit Gazetesi Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan’a sopalarla saldıran Serdar A, Bayram G, Ferhat Ö ve Savaş K. sadece 2 gün tutuklu kaldıktan sonra çıkarıldıkları mahkemede tahliye edilerek serbest bırakıldılar.

Gaziosmanpaşa’da cuma namazı için evinden çıkan Murat Alan’a, 4 kişi bıçak ve beyzbol sopasıyla saldırmıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Alan’a “kafa travması” teşhisi konmuştu.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlıların 06 plakalı bir araçla Ankara’dan İstanbul’a gelerek olayı gerçekleştirdikleri tespit edilmişti. Saldırganlar iki gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldılar.

“Şehidin kızına zulüm serbest, haber yasak”

2013’te gazetemizde yayınlanan “Şehidin kızını ağlattılar” haberinden dolayı yerel mahkemenin “kovuşturmaya gerek yoktur” kararına rağmen aradan 6 yıl geçtikten sonra Adana Bölge Mahkemesi tarafından gazetemiz Akit ve Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı tazminata mahkûm edildi. Karar sonrası mahkeme, temsilcimizin evine ve arabasına haciz getirdi. Şehit Cengiz Akyüz’ün kızı Beyza Akyüz, okulda baskı ve zulme maruz kaldığını Akit’in haberleştirmesinden sonra çıktığı mahkemede yaşadıklarını anlatmış ve yerel mahkeme “kovuşturmaya gerek yoktur” kararı vermişti. Adana Bölge Adliye 3. Hukuk Mahkemesi, yerel mahkemenin Akit lehine verdiği kararı bozarak gazetemizi ve Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı’yı “temyiz yolu kapalı olmak üzere” tazminat cezasına çarptırdı.

Akit’in Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvurular ise bir türlü gündeme alınmıyor. Ali İhsan Karahasanoğlu’nun 2017 yılında yaptığı başvuru 2 senedir görmezden gelinirken, Hacı Yakışıklı’nın yaptığı bireysel başvuru da aylardır komisyonlar önünde incelemede bekletiliyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 09:25
  1. Ankara
  2. Adana
  3. İzmir Barosu
  4. Küçükçekmece Savcılığı
  5. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu
  6. Akit
  7. Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu
  8. Ali İhsan Karahasanoğlu
  9. 28 Şubat
  10. İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi
  11. cuma namazı
  12. Akit Gazetesi Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan
  13. sağlık ekipleri
  14. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği
  15. Adana Bölge Mahkemesi
  16. Akit ve Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı
  17. Hacı Yakışıklı
  18. Şehit Cengiz Akyüz’ün kızı Beyza Akyüz
  19. Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı
  20. yerel mahkeme
  21. Anayasa Mahkemesi

YORUM YAZ

  • Tata TongaTata Tonga21 dk önce
    ayrıcalık istiyorlar. bu ayrıcalıklarını da şehitlik, başörtüsü üzerinden meşrulaştırmaya çalışıyorlar. onca gazeteci öldüresiye dövüldü, şüpheliler ellerini kollarını sallayarak geziyor, bunun gazetecisi dövüldü şüpheliler anında paket edildi.
  • mertmert25 dk önce
    Yeni Akit, Müslüman Türk Milletinin gerçekleri haykırdığı gür sesidir onu susturmaya hiç kimsenin gücü yetmez, bu böyle biline. Yılların Akit okuyucusu olarak gücümüz nispetinde ne gerekiyor ise yaparız Evvelallah.
  • AlïAlï36 dk önce
    Feto demekki yargıda etkin demek bu. So cenah emirlerinde.

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