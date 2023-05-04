Basın danışmanı mı, basın düşmanı mı?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İBB Basın Danışmanı Murat Ongun'un Akit'e yönelik skandal tavırlarına değindi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Akit Medya Grubu’nun bulunduğu binada çıkan ve çıkışından 4 saat sonra, tahmin edilemeyen büyüklüğe ulaşan yangın sebebi ile, biz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir geçmiş olsun ziyareti veya telefonu beklerken, İBB adına paylaşım yapan basın danışmanı Murat Ongun, suçlama üstüne suçlama yapmış..

En hafif şekli ile bir nezaket gereği olarak “Geçmiş olsun”u boş verin..

Basın danışmanından, “basın düşmanlığı nasıl yapılır”ın örneğini yaşadık..

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir basın danışmanı, meslektaşlarına “geçmiş olsun” diyeceğine..

Meslektaşlarına düşmanlık içeren açıklama yaparak sahne almış....

“Bir yanlış anlaşılma var ise, bilgilendirmek isterim” diyeceğine..

Ateşe benzin ile koşmuş..

Der ki, Ekrem İmamoğlu’nun, “Ucuz olduğu için İsviçre’ye kayak yapmaya gittim. Uludağ’dan daha ucuz” açıklaması ile ünlü basın danışmanı: “Genel Sekreter Yardımcımız Murat Bey işin aslını burada anlatmış. Akit’in manşetinin ardından bugün İBB’ye soruşturma için mülkiye müfettişi gönderildi. Geçen yıl Ege ve Akdeniz’deki yangınları, depremde İskenderun Limanı yangınını söndüren, enkazdan 558 vatandaşımızı sağ kurtaran, 7/24 hayatı pahasına çalışan İstanbul İtfaiyesi’ne ve çalışanlarına yönelik bu yaklaşımları vicdanlara havale ediyoruz.”

Biz İstanbul diyoruz..

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