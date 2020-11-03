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Sağlık Başım neden ağrıyor? | Baş ağrısı neyin belirtisi?
Sağlık

Başım neden ağrıyor? | Baş ağrısı neyin belirtisi?

Baş ağrısı nasıl geçer? Zaman zaman hepimiz baş ağrısı sorunu ile karşı karşıya kalırız. Sık sık tekrarlayan baş ağrıların sebepleri ise merak ediliyor. Peki, baş ağrısı neyin belirtisi? | Her baş ağrısı migren mi? | Migren ağrısı nasıl ayırt edilir? | Baş ağrısı neyi gösterir? | Baş ağrısı hangi hastalığın belirtisi?

Yeniakit Publisher
2020-11-03 13:51:00 -
Başım neden ağrıyor? | Baş ağrısı neyin belirtisi?

Baş ağrısı tehlikeli mi? | Milyonlarca kişi sık sık yaşadığı baş ağrılarından yakınır. Baş ağrısı sorununu sıklıkla yaşayanlar bu durumun sebebini bir hayli merak ediyor. Peki, baş ağrısı önemli bir sorun mu? | Baş ağrısı neyin belirtisi? | Baş ağrısı başka hastalıkların belirtisi olabilir mi?

Başım neden ağrıyor? | Baş ağrısı neyin belirtisi?

Baş ağrısı hayat kalitesini olumsuz etkileyen sağlık sorunlarından biridir. Özellikle de sık sık tekrarlanan şiddetli ağrılar hem can sıkıcı olabilir hem de kişileri kaygılandırabilir. Elbette her baş ağrısı ciddi bir hastalığın belirtisi değildi. Uzmanlar baş ağrılarını ikiye ayırıyor. İlki forksiyonel baş ağırlarıdır. Bunlar kronik baş ağrısı, migren, nevraljik ve küme tipi baş ağırlarıdır.

İkinci grup baş ağrıları ise başka bir hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkan baş ağrılarıdır.

İkinci tip baş ağrıları sinüzit, kulak enfeksiyonları, grip, diş problemleri, hipertansiyon, beyin damar bozuklukları, iyi ve kötü huylu tümörlerden oluşabilir.

Baş ağrısı için ne zaman doktora gidilmeli?

Baş ağrısı sorunu yaşayanlar hangi durumlarda doktora başvurmaları gerektiğini merak ediyor. Eğer baş ağrılarınız çok şiddetli ve sık sık tekrar ediyorsa mutlaka bir uzmana danışmalısınız. Uzmanlar gerekli tetkikleri yaparak baş ağrınıza yol açan sebebi bulacaktır.

Baş ağrısı için hangi doktora gidilir? | Baş ağrısı için hangi bölümden randevu alınır?

Baş ağrısı problemi yaşayanlar hangi bölüme gitmeleri gerektiğini araştırıyor. Baş ağrısı sorunu yaşıyorsanız hastanelerin ‘Nöroloji Bölümünden’ randevu alabilirsiniz.  

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