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Gündem Başika Üssü'ne roketli tacizde bulunulmuştu Bakan Akar: Misliyle karşılık veriliyor
Gündem

Başika Üssü'ne roketli tacizde bulunulmuştu Bakan Akar: Misliyle karşılık veriliyor

Irak kuzeyindeki Başika Üssü'ne roketli tacizle ilgili konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, "Mehmetçik orada artan bir azim ve kararlılıkla mücadele ediyor. Zaman zaman tacizler oluyor. Mehmetçik misliyle karşılık veriyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 12:41:00 -
Başika Üssü'ne roketli tacizde bulunulmuştu Bakan Akar: Misliyle karşılık veriliyor

Irak'ın kuzeyinde, Musul yakınlarındaki Türk Silah Kuvvetleri'nin Başika Üssü'ne roketli saldırı yapıldı.
Türk yetkilileri taciz atışlarının üs bölgesine isabet etmediğini bildirdi.
Üs bölgesinin çevresine düşen roketler, herhangi bir hasar ya da zayiata yol açmadı.

BAKAN AKAR'DAN AÇIKLAMA

Roketli tacize ilişkin ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar değerlendirmelerde bulundu. "Gerekli karşılığı misliyle veriyoruz." ifadelerini kullanan Akar, tedbirlerin alındığının altını çizdi.
Öte yandan Akar, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde teröristi yok etmek amacıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

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