Başıboş sokak köpekleri kediyi böyle parçaladı! Sözde hayvanseverler nerede?

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Başıboş köpek sorununu, aklı selimle çözmekten kaçıp, toplumsal bir meseleye dönüşmesine sebep olan bazı sorumsuz belediyeler, büyük facialara sebep oluyor.

Başıboş sokak köpekleri, insanların yaralanmasına ve ölmesine sebep olduğu gibi savunmasız diğer sokak hayvanlarına da zarar veriyor.

Neredesiniz hayvanseverler?

CHP yönetimindeki Çorlu Belediyesi'nin sorumsuzluğu neticesinde başıboş köpekler dehşet saçarken, bir sokak kedisini parçaladıkları ana ait görüntüler gündem oldu.

Sözde hayvanseverlerin kedi için büründükleri sessizlik tepkileri beraberinde getirdi.