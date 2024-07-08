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Gündem Başıboş sokak köpekleri için rapor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Gündem

Başıboş sokak köpekleri için rapor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

Yeniakit Publisher
2024-07-08 20:51:00 -
Başıboş sokak köpekleri için rapor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sahipsiz köpeklere ilişkin hazırladıkları raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduklarını açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün AK Parti MYK toplantımızda Cumhurbaşkanımız Sayın Erdogan'a başıboş/saldırgan sokak köpekleri sorununa ilişkin hazırladığımız raporu arz ederek zatı devletlerini ve MYK üyelerimizi bilgilendirdim." ifadelerini kullandı.

"HERKESİN ÜZERİNDE MUTABIK KALDIĞI BU SORUNUN ÇÖZÜME ULAŞACAĞINA İNANCIMIZ TAMDIR"

Yenişehirlioğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Raporumuzun mahiyetini detaylı bir şekilde dinleme nezaketi gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.

Sokaklarda aziz milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanacağına, herkesin üzerinde mutabık kaldığı bu sorunun çözüme ulaşacağına inancımız tamdır.
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Evvela insan ardından hayvan ve çevre sağlığını tesis etmek için ortaya konulan bu iradenin toplumumuzun tüm kesimlerinin beklentilerini karşılayacak şekilde net bir çözüme ulaşması en büyük temennimizdir.

Raporumuzun sorunun çözümüne ilişkin önemli katkılar sunacağına inanıyor, hayırlı olmasını diliyorum."

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