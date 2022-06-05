Başıboş köpeklerin saldırısından kurtarılan geyik yavrusu koruma altına alındı

Kütahya'da, kara yolu kenarında köpeklerin saldırısına uğrayan kızıl geyik yavrusu, koruma altına alındı.

Kütahya-Eskişehir kara yolunda bir vatandaş tarafından bulunan kızıl geyik yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Murat Dinç AA muhabirine, gece saatlerinde Eskişehir'den Kütahya'ya döndüğü yol kenarında bir geyik yavrusu fark ettiğini söyledi.

Yavru geyiği köpek saldırısından kurtardığını belirten Dinç, şunları kaydetti:

"Aracımla seyir halindeyken yol kenarında yavru geyiği fark ettim. Etrafında köpekler vardı. Aracımı uygun bir yere park ederek yavru geyiğin yanına gelerek köpekleri oradan uzaklaştırdım. Daha sonra geyiği aracıma alarak evime getirdim. Gece geç saatler olduğu için sabah 112'yi aradım ve oradan Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerine ulaştım. Sağ olsunlar arkadaşlar geldi ve yavru geyiği koruma altına aldılar."

Herhangi yarasının bulunmadığı belirlenen geyik yavrusu, ekiplerce Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine (AKÜREM) götürüldü.