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Gündem Başıboş köpeklerin saldırısından kaçan 75 yaşındaki kadın yaralandı!
Gündem

Başıboş köpeklerin saldırısından kaçan 75 yaşındaki kadın yaralandı!

Yeniakit Publisher
2024-04-16 17:25:00 - 2024-04-16 17:29:33
Başıboş köpeklerin saldırısından kaçan 75 yaşındaki kadın yaralandı!

Başıboş köpek dehşetinin bugünkü adresi Edirne oldu.

75 yaşındaki Zehra Oluçay'a sahipsiz köpekler saldırdı. Köpeklerden kaçmaya çalışırken yere düşen yaşlı kadın, kafasını apartmanın merdivenlerine vurdu. Komşularının yardımı sayesinde köpeklerden kurtulan Oluçay, başından ve yüzünden yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Edirne 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Oluçay, tedavisinin ardından taburcu edildi. Oluçay, yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı:

"Çöpleri dökmek için dışarı çıktım. Köpekler kovaladı. Kaçarken yüz üstü düştüm, yüzüm merdivenlerin basamaklarına vurdu. Yüzüm gözüm morardı. Çok korktum, dışarı çıkmaya korkuyorum artık."

"Mutlaka önlem alınmalı'

Oluçay, sahipsiz köpeklerin daha önce de kendisine ve çocuklara saldırdığını, yetkililerin bu konuya çözüm bulması gerektiğini belirtti.

Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Nurcan Uzel, kendisinin de köpeği olduğunu fakat başıboş köpeklerin mahallede insanlara saldırdığını söyledi.
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Saldırgan köpeklere müdahale edilmesi gerektiğini anlatan Uzel, "Mutlaka önlem alınmasını istiyoruz. Bugün teyzemizin başına gelen yarın çocukların başına gelebilir. Çocuklar kendisini de koruyamaz. Komşular olmasa Zehra teyzeye daha kötü şeyler olabilirdi. Daha büyük olayların yaşanmaması için önlem alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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