Başıboş köpekleri toplayan belediye personelini engelleme çabası kamerada!
Ankara’nın Keçiören ilçesinde ilkokul 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın başıboş köpekler tarafından saldırıya uğramasından sonra yetkililer nihayet harekete geçti.
Ancak belediye personeli, başıboş köpekleri toplarken sözde birkaç hayvanseverin engelleme çabasıyla karşılaştı.
Küçük Tunahan’ı tanınmaz hale getiren başıboş köpekler, toplumdaki sabrı artık taşırdı.
Yaşanan acı olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, başıboş köpek sorununun çözülmesi için ne gerekiyorsa yapılacağına bir kez daha vurgu yaptı.
Ankara'da köpekleri toplayan belediye personeline karşı çıkan kadınlar bir de kaydettikleri videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
X'te yoğun bakım servisinde yaşam savaşı veren Tunahan'ın fotoğrafını paylaşan sosyal medya kullanıcıları, belediye personelini engellemeye çalışan sözde hayvanseverlere "utanmıyor musunuz?" diye tepki gösterdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Köpeklerin saldırısından sonra tanınmaz hale gelen minik Tunahan yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.
Aktüel
Başıboş köpeklere çare bulunması için daha ne olması gerekiyor? Vücudunda parçalanmayan yer kalmadı