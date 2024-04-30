Başıboş köpekleri toplamak isteyen belediye ekipleriyle vatandaş arasında arbede!
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde başıboş sokak köpeklerini toplamak isteyen belediye ekipleri sözde hayvanseverlerin engeliyle karşılaştı.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, sahipsiz sokak köpekleri bir çocuğa saldırdı.
iOlayın ardından gelen şikayetler üzerine belediye ekipleri başıboş köpekleri toplamak için harekete geçti.
Sözde hayvanseverler engel olmaya çalıştı!
Olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi ekipleri, köpekleri toplamaya başladı. Köpeklerin toplandığını gören bir grup vatandaş belediye ekiplerine karşı çıktı.
Sözde hayvanseverlerin zorluk çıkartmasıyla kısa sürede arbede yaşandı. Ekipler kendilerine çıkartılan zorluğa rağmen yakaladıkları köpekleri barınaklara götürdü.