Başıboş köpekler yine küçük çocuğu yaraladı!
Diyarbakır, Bismil'de başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 14 yaşındaki L.Y. isimli kız çocuğun vücudu yaralar içinde kaldı.
Başıboş köpekler yine bir çocuğu yaraladı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Esentepe Mahallesi 1210’uncu Sokak’ta 14 yaşındaki L.Y. isimli kız çocuğu, evine giderken başıboş 2 köpeğin saldırısına uğradı.
Kol ve bacağından yaralanan L.Y.’nin çığlıkları üzerine çevredekiler, köpekleri uzaklaştırarak sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan L.Y., tedavisinin ardından taburcu edildi.
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