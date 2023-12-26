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Gündem Başıboş köpekler tartışılırken yasaklı cinsler unutuldu! 43 yaşındaki kadın ağır yaralandı
Gündem

Başıboş köpekler tartışılırken yasaklı cinsler unutuldu! 43 yaşındaki kadın ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-12-26 20:24:00 -
Başıboş köpekler tartışılırken yasaklı cinsler unutuldu! 43 yaşındaki kadın ağır yaralandı

Hatay'da 43 yaşındaki bir kadın, yasaklı cins köpeklerin saldırısında yaralandı.

Türkiye başıboş köpek tehdidini konuşurken, yasaklı cinsler de dehşet saçıyor.

Hatay'ın Belen ilçesinde Selma Sönmez adındaki kadın, komşusuna ait 3 yasaklı cins köpeğin saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 43 yaşındaki kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavinin ardından evine gelen kadının, vücudunu hareket ettirmekte güçlük çektiği öğrenildi.

İdari para cezası yeterli mi?

Öte yandan köpeklere yetkililer tarafından el konulduğu, şahsa idari para cezası uygulandığı ve konuyla ilgili adli sürecin başladığı öğrenildi.

Köpeklerin saldırısına uğrayan Sönmez, başına gelen olayı şöyle anlattı:
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Kur'an kursundan eve dönerken 2 köpek birden karşıma çıktı. Koluma ve vücuduma saldırdılar. Kolum, bedenim ve her yerim çok ağrıyor.

Selma Sönmez’in eşi Mustafa Sönmez ise şunları söyledi: 3 tane komşuma ait köpek, eşime saldırdı. Yasaklı cins köpekler bunlar. Eşim ağrıdan sabahlara kadar yatamıyor. Hepimiz korkuyoruz, ben 1 buçuk aydır çocuğumu okula gönderemiyorum.

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