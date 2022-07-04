Başıboş köpekler; son 3 haftada 3, 6 ayda 11 can aldı! Güvenli Sokaklar Derneği'nden 'başıboşluğa son verilsin' çağrısı!

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Antalya'nın Serik ilçesinde mart ayında başıboş köpeklerin kovaladığı ve bir kamyonun çarpması sonrası ağır yaralanan, bir bacağı kesilen ve 23 günlük yoğun bakım tedavisi süreci sonrasında hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya ve babası Murat Pınar'ın "Başka çocuklar ölmesin" diye kurduğu Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği'nden son 3 haftada 3 kişinin daha saldırılar nedeniyle hayatını keybetmesinin ardından hükümete yeni bir çağrı geldi.

Güvenli Sokaklar Derneği, son günlerde Ağrı'nın Patnos ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Ali Asaf Aktekin'in (2) ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, aynı şekilde Mustafa Topal (72) ile Aydın Çine'de Mehmet Arsoy'un kullandığı engelli aracıyla dere yatağına düşerek hayatlarını kaybetmesi üzerine, başıboşluğa karşı tedbir alınması çağrısında bulundu.

Sokakların güvenli hale getirilmesini isteyen Güvenli Sokaklar Derneği'nden yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Önce "çocuklar için güvenli sokaklar istiyoruz" diye çıktığımız bu yolun yokuş olacağını ve bir çok engel ile karşılaşacağımızı biliyorduk, fakat kaybedilenlere yenilerinin ekleneceğini düşünmüyorduk. Başka Mahralar olmasın derken geleceğimiz olan çocuklarımızı, saygı değer büyüklerimizi, engelli kardeşlerimizi peş peşe başıboş köpeklere kurban verdik.

2022 yılının ilk 6 ayında 11 vatandaşımız, son 1 ayda ise 3 vatandaşımız başıboş köpekler sebebiyle hayatını kaybetti! Devlet için ölümün istatistiği olmamalı, bir hiç uğruna yok olan bu hayatlar sayılmamalı, teröre kurban giden bir can bile çözüm için geç kalındığının belgesi olmalı!

Evinin balkonunda köpeklerin saldırısına uğrayan, henüz ikinci yaşını bile göremeyen bir bebekti Ali Asaf Aktekin, 72 yaşında, kendi sokağında, başıboş köpeklere yem olan bir amcaydı Mustafa Topal, tekerlekli sandalyesinde ilerlerken başıboş köpeklerin saldırısıyla kanala düşen bir engelliydi Mehmet Arsoy ve daha bilmediklerimiz, duyamadıklarımız!

Devletimiz düzeni sağlamak için bu başıboşluğa son verecek kanuni düzenlemeyi ivedilikle yapmak zorundadır. Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği olarak, Devletimizden acil tedbir olarak, başıboş köpeklerin sokaktan toplanmasını ve kesin çözüm için gerekli adımları atmasını, mevcut çalışmaları hızlandırmalarını saygılarımızla talep ediyoruz."