Başıboş köpekler sokaklarda terör estirdi: 11 ölü, 535 yaralı!

OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA

Başıboş köpek sorunu platformu 2021 yılında başıboş köpeklerden kaynaklanan saldırılara ve trafik kazalarına ilişkin rapor yayınladı.

Sokakları terörize ediyorlar

Platform tarafından hazırlanan raporda, 11 insanın başıboş köpek saldırılarından dolayı hayatını kaybederken bunlardan 5’inin çocuk 2’sinin ise kadın olduğu belirtildi.

Ayrıca 417 insan saldırılar sebebiyle yaralanırken, yaralananların 166’sı çocuk 76’sı da kadın olduğu vurgulandı.

Trafikte ölümlere ve yaralanmalara neden oldular

Başıboş köpekler yüzünden 13 insan trafik kazalarından dolayı hayatını kaybetti. Kazalardan dolayı 118 kişi yaralanırken, 88 araç hasar gördü.

Hayvanlara da saldırdılar

Raporda başıboş köpeklerin saldırısı sonucu ölen ve yaralanan hayvan sayısı da verildi. Söz konusu saldırılarda 201 küçükbaş hayvan ölürken, 129 küçükbaş hayvanın yararlandığı, 2 at ve 12 yaban hayvanın da öldürüldüğü vurgulandı.

Kümes hayvanlarının da köpek saldırılarına maruz kaldığına değinilen raporda, bin 53 kümes hayvanı ölürken, 3 büyükbaş hayvanın, 3 atın ve 7 tane de yaban hayvanın yaralandığı belirtildi.