Başıboş köpekler kulağını ısırdı! Genç adamı yere düşürüp sürüklediler

Köpek saldırısından yaralı kurtulan genç adamın eşi, sosyal medyadan başıboş köpekler için çözüm bulunmasını istedi.

“Can güvenliğimiz olmadan yürüyoruz”

İstanbul'un Başkaşehir ilçesi Bahçeşehir 2.Kısım Rumeli Caddesi üzerinde meydana gelen saldırının görüntülerini paylaşan genç kadın, eşinin kulağının kopma noktasına geldiğini ve 20 dikiş atıldığını belirtti. Genç kadın, “Biz sokaklarda can güvenliğimiz olmadan yürüyoruz ve her an tehlike altındayız.” siyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Başakşehir Belediyesi’nden sokak köpeklerinin toplatılmasını talep etti.

“Eşim şu an bizimle olmayabilirdi”

Eşinin çevredekilerin müdahalesiyle köpek saldırısından kurtulduğunu belirten genç kadın, “Eğer o anda site güvenliği çıkıp köpekleri elindeki sopayla kovalamasaydı eşim şu an bizimle olmayabilirdi. Koskoca adamı yere düşürüp sürüklemişler. Sesimi duyurmak için elimden geleni yapacağım. Lütfen siz de yardımcı olmak için elinizden geleni yapın” dedi.