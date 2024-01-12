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Gündem Başıboş köpekler kavga etti, Cuma namazı kılan cemaatin arasına daldı
Gündem

Başıboş köpekler kavga etti, Cuma namazı kılan cemaatin arasına daldı

Yeniakit Publisher
2024-01-12 17:22:00 -
Başıboş köpekler kavga etti, Cuma namazı kılan cemaatin arasına daldı

Rize’nin Çayeli ilçesinde caminin dışında Cuma namazı kılan vatandaşlar sokak köpeklerinin kavgasının ortasında kaldı.

Çayeli ilçesinde vatandaşlar, Cuma namazını kılmak için Çayeli Eski Cami'ne gitti.

Caminin içerisinin dolu olmasından dolayı vatandaşlar namazı dışarıda kıldı. Hutbe okunduğu esnada 4 tane sokak köpeği cemaatin arasına daldı.

Kavga etmeye başlayan köpekler vatandaşları korkuttu. Panikleyen vatandaşlar köpekleri uzaklaştırmaya çalıştı.

Köpeklerin kavgası namaz kılmaya gelen bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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