Başıboş köpekler bir can daha aldı!

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Aylardır başıboş köpeklerle ilgili somut bir adım atılmazken bu sefer de iç güvenlik sorunu haline gelen başıboş köpekler Ağrı’nın Patnos ilçesinde 2 yaşındaki Ali Asaf Aktekin’e saldırdı. Saldırı sonucu ağır yaralanan talihsiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Köpekperestlerin en büyük kozu olan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na kurban giden Rabia Kallı, Gönül Karaoğlu ve Mahra Melin Pınar’ın acısı yüreklerde soğumamışken bir üzücü haber de Ağrı’nın Patnos ilçesinden geldi. Her gün onlarca insanın hayatını tehlikeye atan başıboş köpekler, 14 Haziran tarihinde annesiyle yüksek giriş olan ve balkondan bahçeye inen merdivenlerin olduğu evinin balkonunda oturan 2 yaşındaki Ali Asaf Aktekin, annesinin içerde ağlayan kız çocuğuna bakmaya gitmesiyle köpeklerin saldırısına uğradı. Saldırı sonrası apar topar hastaneye götürülen minik Ali Asaf günler süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Ali Asaf'dan önce 5 yaşında bir kıza saldırdılar!

Aynı köpekler Ali Asaf Aktekin’den önce 5 yaşındaki Nehir Aktekin’e saldırdı. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Nehir, Patnos Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından küçük kız Trabzon’a sevk edildi.