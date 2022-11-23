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Yerel Başıboş köpekler bela olmaya devam ediyor: 3 yaralı!
Yerel

Başıboş köpekler bela olmaya devam ediyor: 3 yaralı!

Konya'nın Kulu ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpan otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 15:57:00 -
Başıboş köpekler bela olmaya devam ediyor: 3 yaralı!

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. (30) idaresindeki 06 UG 675 plakalı otomobil, aniden yola çıkan köpeğe çarptı.

Çarpmanın ardından sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü H.K. ile araçta bulunan M.B. (22) ve M.P. (27) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan araç sürücüsü H.K.'nin yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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