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Gündem Başıboş köpekle mücadele edelim de bu olacak iş mi? Sokakta yatan köpeği acımasızca darbettiler
Gündem

Başıboş köpekle mücadele edelim de bu olacak iş mi? Sokakta yatan köpeği acımasızca darbettiler

Yeniakit Publisher
2024-07-21 13:31:00 - 2024-07-21 13:31:30

İzmir'de, baba-oğul yerde uyuyan köpeğe ellerindeki sopayla acımasızca vurdu. Yürekleri sızlatan o anlar kameraya yansıdı.

Başıboş köpeklerle mücadele kapsamında hazırlanan yasa tasarısına ilişkin komisyon görüşmeleri Pazartesi günü devam edecek.

Türkiye sabırla sorunun çözümü için düzenlenecek yasayı beklerken ülke genelinden istenmeyen görüntüler geliyor.

Sözde hayvanseverler sorunun çözümüne karşı ellerinden geleni yaparak toplum huzurunu engellemeye çalışırken, İzmir Buca'da provokatif olduğu değerlendirilen bir olay yaşandı.

Köpeğe acımasız saldırı!

Buca'da ellerinde sopa bulunan baba oğul, yerde uyuyan köpeğe acımasızca saldırdı. O anlar kameraya yansıdı. Başına ve sırtına defalarca darbe alan köpeğin durumu ciddiyetini korurken, saldırgan baba oğlun ise adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Hayvana işkence eden baba ile oğluna tepki yağdı.
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