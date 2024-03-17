Başıboş köpek yine can alıyordu! Çevredekiler olmasaydı ne olacaktı?

Başıboş köpekler, toğlum huzurunu tehdit ederken, haber bu sefer Erzincan'dan geldi. Erzincan'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan ilkokul birinci sınıf öğrencisi çocuk, hayatı boyunca unutamayacağı bir travma yaşadı.

5 köpek saldırdı!

Yunus Emre Mahallesi'nde 14 Mart'ta okuldan evine gitmek isteyen E.B.G, Karagül apartmanı yakınlarında başıboş 5 köpek tarafından saldırıya uğradı.

E.B.G, vatandaşların yardımıyla saldırıda yara almadan kurtuldu.

Bir markete ait güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, köpeklerden birisinin yolda yürüyen çocuğa doğru koşması, çocuğun kaçması üzerine çevrede bulunan diğer köpeklerin de çocuğa saldırarak çantasından yakalaması, o sırada vatandaşların müdahalesiyle çocuğun kurtarılması yer alıyor.

Eğer çevredekilerin müdahalesi olmasaydı, Türkiye bugün başıboş köpeklerin saldırısında ağır yaralanan ya da hayatını kaybeden bir çocuğu konuşuyor olacaktı.

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