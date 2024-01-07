Başıboş köpek polis aracına kaza yaptırttı!

Başıboş köpek sorunu ülke genelinde toplum huzurunu tehdit etmeyi sürdürürken, trafik kazalarına da neden olmaya devam ediyor.

İzmir'in Çiğli ilçesinde Anadolu Caddesi Balatçık mevkiinde başıboş bir köpeğe çarpan polis aracı, şarampole uçtu.

Savrulan araç, yol kenarındaki şarampole uçup ters döndü. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan polis memurları V.Ç., M.A. ve V.G., itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

1'i ağır 3 yaralı!

Kazada yaralanan 3 polis memuru, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Meydana gelen talihsiz kazada yaralanan polis memuru V.Ç.'nin ağır yaralandığı, diğer memurların ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.