Başıboş köpek kazaya sebep oldu!

Trafikteki başıboş köpekler dehşet saçmaya devam ediyor.

Bir başıboş köpek kazası da Çorum'un Alaca ilçesindeki Sincan Köyü karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Alaca’dan Yozgat istikametine seyir halinde olan Yasin D. idaresindeki otomobil yol üzerindeki bir köpeğe çarptı. Bu sırada kazaya karışan aracın arkasından gelen Ali K. idaresindeki otomobil ise köpeğe çarpan araca çarpmamak için ani manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç takla atıp şarampole uçtu.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Ali K.’yi Alaca Belediye itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkartı. Yaralı sürücü olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.