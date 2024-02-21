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Gündem Başıboş köpek dehşet saçtı!
Gündem

Başıboş köpek dehşet saçtı!

Yeniakit Publisher
2024-02-21 23:42:00 - 2024-02-21 23:52:14
Başıboş köpek dehşet saçtı!

Siirt'teki Küçük Sanayi Sitesi'nde oto tamircisi arkadaşının dükkanına giden 21 yaşındaki genç başıboş köpek saldırısına uğradı.

Başıboş köpekler sözde hayvanseverlerin engelleme çabaları sebebiyle dehşet saçmaya devam ediyor.

21 yaşındaki H.T., Siirt'teki oto sanayi sitesinde başıboş köpek saldırısı sonucu kolundan yaralandı. H.T., Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Küçük Sanayi Sitesi esnafı, başıboş köpekler nedeniyle sorun yaşadıklarını vurgulayarak yetkililerin duruma çözüm bulmasını istedi.

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