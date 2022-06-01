Başıboş köpek çetesi, küçük çocuğa ve yaşlı adama dehşeti yaşattı! Ankara Büyükşehir Belediyesi, şikayetlere rağmen toplamadı
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 6 başıboş köpek çocuğa saldırdı. O anlar mahalle sakinleri tarafından görüntülendi. Aynı başıboş köpek çetesi, yaklaşık bir saat sonra yaşlı bir adama saldırdığı öğrenildi.
Olay, akşam saatlerinde Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi’ndeki bir sokakta meydana geldi.
Yolda yürüyen çocuk, 6 başıboş köpeğin saldırısına uğradı. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
Mahalle sakinleri, geçtiğimiz cumartesi günü aynı başıboş köpeklerin başka bir çocuğa saldırdığını iddia etti.
1 saat sonra yaşlı adama da saldırdılar
Aynı köpeklerin 1 saat sonra yaşlı bir adama da saldırdığı öğrenildi. Yaralanan yaşlı adam, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Vatandaşlardan isyan!
Başıboş Köpek Sorunu Platformu'na yazan bir vatandaş, 1,5 yıldır belediyeye şikayette bulunduklarını ancak toplanmadığını dile getirdi. Duruma tepki gösteren vatandaş, çeteleşen başıboş köpeklerin toplatılmasını istedi.
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