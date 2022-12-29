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Yaşam Başıboş köpek 'ağaç ol' pozisyonunu bilmeyen(!) 4 yaşındaki çocuğa saldırdı!
Yaşam

Başıboş köpek 'ağaç ol' pozisyonunu bilmeyen(!) 4 yaşındaki çocuğa saldırdı!

Kamu sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sokak köpeklerinin saldırısına bir yenisi daha eklendi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 4 yaşındaki kız çocuğu sokakta yürürken başıboş köpeğin saldırısına uğradı.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 19:48:00 - 2022-12-29 20:14:14

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde başıboş bir köpek sokakta 4 yaşındaki kız çocuğunu bacağından ısırarak yaralanmasına neden oldu.

Olay, gündüz saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Kale Altı 1. Sokak’ta meydana geldi. Sokakta yürüyen 4 yaşındaki Sevgi Y. isimli çocuk, sahibi olup olmadığı henüz bilinmeyen başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Küçük kız bacağından yaralanırken, olayı fark eden baba Emrah Y. köpeği kovalayarak bölgeden uzaklaştırdı.

Hastanede tedavi altına alındı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası 4 yaşındaki kız çocuğu ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sokak köpeklerinin aslında tehdit oluşturmadığını söyleyen bir takım güruh, saldırıya karşı 'ağaç ol' pozisyonuyla tehditlerin savrulacağını iddia ediyor.

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Gökhan

Her konuda olduğu gibi devlet bu konuda da kafayı kuma gömüyor görmezden geliyor. 
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