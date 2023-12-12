Başıboş kalan at trafiği birbirine kattı!
Edirne’de başıboş at arkasındaki arabayla ters yönde ilerleyerek karşı yönden gelen araçlara çarptı. Trafiği altüst eden atın o anları kameralara takıldı.
Sahibinin üzerinde bulunmadığı arabalı at, hızlıca ters yönden gelen araçların üzerine doğru koşmaya başladı. Karşı yönden gelen sürücülere büyük korku yaşatan at arabası, park halindeki 5 araca çarpıp durdu.
Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, ortalığı birbirine katan at, vatandaşlar tarafından cadde üzerinde bulunan bir ağaca bağlandı.
Araba yediemine at emniyete götürüldü!
Olayın yaşandığı esnada kahvehanede oturan Mehmet Sönmez, atın yanına gelerek sakinleştirmeye çalıştı. Ardından atı bağlı olduğu arabadan söken Sönmez, ipinden de ağaca bağladı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili tutanak tuttu. At arabası polis nezaretinde çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü. At ise ekipler tarafından olay yerinden alındı.