Başıboş Gülbin Tosun istemiyoruz! ‘Arsız Pişkin’e tepki yağdı

Oğuzhan Gültekin Ankara

Hemen hemen her programında başıboş köpeklere ve köpekperestlere güzellemeler dizen FOX haber sunucucu Gülbin Tosun, evladını köpek saldırısı sonucu kaybeden ve Türkiye’nin dört bir yanında hemen hergün gerçekleşen köpek saldırılarına, başka acılar yaşanmaması için çözüm bulunmasını isteyen acılı anneye saldırdı.

Mart ayında Antalya’da sokak köpeğinden kaçmaya çalışırken kamyon çarpması sonucunda önce bacağını ardından da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Pelin Pınar’ın annesi Derya Pınar, başıboş köpeklerin rahat bırakılmasını isteyenlere “Siz asıl evlatlarımızı rahat bırakın. Sizin yüzünüzden mezarda bile rahat yok. Mezarı alçak olanların üstünü kazıyor, diktiğimiz ağaçları bile kurutuyorlar. Mezarda bile rahat yok mezarda!” ifadeleriyle sosyal medya hesabı üzerinden sitemde bulundu.

Tepkiyi görünce hemen sildi

Acılı annenin paylaşımına yorum yaparak tehditler savuran Gülbin Tosun ise, “Senin peşinden yarın geliyorum. Arsız sefil" sözleriyle hakaret etti. Tosun’un yorumuna kısa sürede sosyal medyadan tepki yağdı. Neye uğradığını şaşıran Tosun paylaşımını hemen sildi.

Gözü dönmüş vicdansız

#GülbinTosunİstifa başlığı altında bir araya gelen vatandaşlar, “Başıboş köpekler yüzünden bacağı koparak feci şekilde can veren bu güzel kızın annesine hakaret edip tehdit edecek kadar merhametsiz, çocuk düşmanı bunlar”, “Bu kötülüğe tepki göstermezseniz insanlığınızı kaybedersiniz. Yazıklar olsun!” , “İki tane köpek resmi paylaşıp duyar kasıp, evladı başıboş köpekler yüzünden ölen bir anneye ‘arsız sefil’ demek. Sen insan sevmiyorsun, hayvanları hiç sevmezsin” , “Sen evladını sokak itleri yüzünden kaybetmiş bir anneye arsız sefil diyecek kadar gözü dönmüş bir vicdansızsın. Yazıklar olsun sana utanmaz!” , “Sokakta başıboş köpek, ekranda başıboş Gülbin Tosun istemiyoruz” yorumlarını yaptılar. Gelen tepkiler üzerine tekrar sosyal medya hesabı üzerinden pişkin pişkin paylaşım yapan Tosun ise, “İşte ne kadar organize ve kötü amaçlı olduklarının kanıtı! #GülbinTosunİstifa. Ne istifası hafta sonu gümbür gümbür yayındayım inşallah” ifadeleriyle arsızlığını sürdürdü.