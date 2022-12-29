Başı dertten kurtulmuyor! Ronaldo hapis cezasına çarptırıldı

Dünyaca ünlü Portekizli süper star Cristiano Ronaldo, daha önce vergi kaçakçılığı nedeniyle hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu karara ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

3.57 milyon euro ödeyecek

Mint ve Besoccer'daki habere göre; Vergi kaçakçılığı yaptığı için 23 ay hapis cezasına çarptırılan Cristiano Ronaldo, hapis cezasından kurtuldu ancak ceza olarak 3.57 milyon euro ödeyecek.

Başı dertten kurtulmuyor! Cristiano Ronaldo'ya hapis cezası

Geniş ödemenin ilk parçası

2019'da 23 ay hapis ve 18.8 milyon euro cezaya çarptırılan Ronaldo, 365 bin euroluk cezayı derhal ödeyecek. Portekizli futbolcu 3,2 milyon euro daha ödeme yapacak.

Madrid'de vergi kaçırmakla suçlandı

Beş kez Altın Top ödülü alan ve dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Ronaldo, 2010-14 yılları arasında Real Madrid'de oynarken, 14,75 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanıyordu.

Kabus gibi bir yıl

Minik bebeğini kaybeden Cristiano Ronaldo'nun hayatında felaketler zinciri yaşandı. Efsanesi olduğu Manchester United'da yedek kalan ve problemli şekilde kulüpten gönderilen Ronaldo, Dünya Kupası'na çeyrek finalde havlu attı. Ronaldo'nun yedek kaldığı Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos da işinden oldu. 37 yaşındaki futbolcunun kıyasa tutulduğu Messi de Dünya Kupası'nı kazanarak rekabette bir adım öne geçti. Ve Ronaldo halen kulüpsüz durumda.