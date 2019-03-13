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Başhekim Sezikli: “Böbrekleriniz için tuzu azaltın, suyu yeterli için”

Merzifon Kara Mustafapaşa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Selçuk Sezikli, böbrek hastalığından korunmak için tuz tüketiminin azaltılması, sağlıklı beslenme ve ideal vücut ağırlığının korunması, düzenli egzersiz yapılması, yeterli su içilmesi ile sigara ve aşırı alkol tüketiminden kaçınılması tavsiyesinde bulundu.

13 Mart 2019 Çarşamba 17:47
Başhekim Sezikli: “Böbrekleriniz için tuzu azaltın, suyu yeterli için”

Merzifon Kara Mustafapaşa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Selçuk Sezikli, böbrek hastalığından korunmak için tuz tüketiminin azaltılması, sağlıklı beslenme ve ideal vücut ağırlığının korunması, düzenli egzersiz yapılması, yeterli su içilmesi ile sigara ve aşırı alkol tüketiminden kaçınılması tavsiyesinde bulundu.


Böbrek sağlığı ve hastalıkları konusunda toplum bilincini artırmak, erken tanının önemini vurgulamak ve kronik böbrek hastalığının insan sağlığı ve ülke ekonomisi üzerindeki ağır yükü hakkında 14 Mart Dünya Böbrek Günü’nde bilgilendirme faaliyetleri yapıldığını belirten Başhekim Sezikli, “Böbreklerimiz vücudumuzun boşaltım sistemini oluşturarak kandaki zararlı maddelerin atılmasını sağlar. Kronik böbrek hastalığı dünyada ve ülkemizde salgın halini almış önemli bir halk sağlığı sorunudur. Böbrek hastalığı erken saptanırsa sıklıkla önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir. Ancak hastalığın farkındalığının düşük olması, erken dönemde tespit edilmesine imkan vermemektedir. Bireylerin hastalığının farkında olmaması nedeni ile son dönem böbrek yetmezliği gelişmekte ve yaşam kalitesi bozulmaktadır. Kronik böbrek hastalığının olumsuz sonuçlarını engellemenin en etkin yolu hastalığın tedavisinden çok önlenmesine dayalı olmalıdır. Sağlıklı yaşam tarzı değişikliklerinin toplumumuz tarafından benimsenmesi ve uygulanması hastalığın büyük oranda kontrolünü sağlayacaktır. Şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalp-damar hastalıkları, obezite, ileri yaş ve ailede böbrek hastalığı olan kişiler böbrek hastalığı için yüksek risk altındadır” diye konuştu.


Birçok hastalıkta olduğu gibi böbrek hastalıklarının bazılarında da hayat tarzının değiştirilmesinin kişiyi hastalıklardan korumaya yardımcı olduğunu vurgulayan Sezikli, “Bunun için tuzun azaltılması, sağlıklı beslenme ve ideal vücut ağırlığının korunması, düzenli egzersiz yapılması, yeterli su içilmesi, sigara ve aşırı alkol tüketiminden kaçınılması, düzenli sağlık kontrollerinin yaptırılması, gelişi güzel ilaç kullanılmaması, kişisel temizliğe dikkat edilmesi, idrarın uzun süre tutulmaması gerekmektedir. Ağrı kesici ilaçlardan kaçınılmalı, kan basıncınızı ve kan şekerinizi düzenli olarak ölçtürmeli, risk grubunda olunduğu düşünülürse böbrekler düzenli olarak kontrol ettirilmelidir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 17:47
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