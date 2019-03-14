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Başhekim Demir: “Hastanemizde hizmet kalitesi artıyor”

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Başhekimi Uzm.

14 Mart 2019 Perşembe 16:26
Başhekim Demir: “Hastanemizde hizmet kalitesi artıyor”

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Özge Demir, kendi dalında uzman kadrolarla çalışarak hastalara daha kaliteli hizmeti sunmaya devam ettiklerini ve her geçen gün hizmet kalitesini artırdıklarını söyledi.


Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Başhekimi Demir, yazılı bir açıklama yaparak, hastanede gerçekleştirdikleri yeni çalışmaları anlattı. Geçen seneden bu yana geliştirilen hekim kadrosu ve hizmetlerle branşların genişlediğine dikkat çeken Demir, “Bu sene farklı olarak ‘onkolojik dahili’ branş hizmetlerimize kadromuzu güçlendirerek devam ederken, beraberinde onkolojik tedavileri ve tam kapsamlı cihaz ve ekipmanlarımızla cerrahi müdahaleleri sürdürüyoruz. Tam teşekküle sahip uzmanlardan oluşturduğumuz Onkolojik Konsey ile erken tanı ve hızlı tedavinin yanı sıra bu zor süreçte hastalarımıza uzman psikiyatr ve danışmanlar eşliğinde psikolojik destek sürecini de ihmal etmiyoruz” dedi.


Göğüs, kalp ve damar cerrahisi açısından Mersin’de başarılarıyla tanınan cerrahlarla kadrolarını daha da güçlendirerek hizmet kalitesin arttırdıklarını vurgulayan Demir, “Riskli cerrahi operasyonlarda da yardımcı kadrolarla birlikte ameliyat sonrası iyileşme sürecinde hastalarımızın takiplerine devam ederek daha da kaliteli hizmet veriyoruz. Yandaş hastalığı olan, örneğin kronik böbrek hastalığı, KOAH gibi karmaşık problemleri olan hastalarda da kalp damar cerrahisi ve tüm branşlarda kanser cerrahisi yapabilecek alt yapı ve donanıma sahip referans hastane haline geldik. Hastanemizde, 57 yataklı donanımlı yoğum bakım hizmetimizle de çoklu organ yetmezliklerinde hastaların tedavi gördüğü; tüm acil, dahili ve cerrahi problemlerin çözülebildiği bir hastane olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:26
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