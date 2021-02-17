Başbuğ'dan sert tepki: Neye karşı birlik olduğunuzu açıklayın

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta bulunan Gara bölgesinde, terör örgütü PKK hedeflerine yönelik yürüttüğü Pençe Kartal-2 operasyonunda tüm hedefler başarıyla imha edilirken, 3 askerimiz çatışmada şehit olmuş, teröristlerin elinde yaklaşık 5 yıldır rehin tutulan 13 vatandaşımız da kalleşçe ve alçakça katledilmişti.

Teröriste terörist diyemeyen Türk Tabibler Birliği'nin (TTB) "Gare'de yaşamını yitirenlerin kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyor, acılarını paylaşıyor ve 13 yurttaşımızın sağ salim kurtarılamaması nedeniyle de çok üzgün olduğumuzu belirtiyoruz." şeklindeki tweetine tepki gösteren Terör ve Güvenlik Uzmanı Çoşkun Başbuğ, "Tıp, ilim, doktorluk hariç her şey var... Sizde olmayanları sildiğimizde geriye BİRLİK kelimesi kalıyor... Size düşen delikanlı gibi ortaya çıkıp neye karşı birlik olduğunuzu açıklamak.... " diyerek tepki gösterdi.

Ermeni yalanlarını savunan başkan

Türk Tabipleri Birliği'nin başkanlığına seçilen Şebnem Korur Fincancı, Ermenilerin soykırım yalanlarını savunup, hendep operasyonlarında da Türkiye'yi katliam yapmakla suçlayan bir isim olarak tanınıyor.

TTB hendek operasyonları sırasında da operasyonların durdurulması için çağrıda bulunmuştu.

İdeolojik hesaplar yaparak hükümetin attığı her adımın karşısına yer alan Türk Tabipler Birliği'ne karşı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den "kapatılsın" çağrısı yapmıştı.