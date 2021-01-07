Başbuğ'dan ABD'deki darbeye çarpıcı yorum

Eski Asker ve Güvenlik ve Terör Uzmanı Çoşkun Başbuğ, ABD'de yaşanan darbeyle ilgili olarak çarpıcı tespitlerde bulundu.

Başbuğ'un açıklaması şöyle:

Trump çalınan oylarının hesabını sormaz, işin peşini bırakırsa biliyorki birileri ona ağır bir hesap soracak. Bu nedenle ölümüne asılıyor. Ancak Trump için acı sondan dönüş yok. yanıbaşındaki kriptoları göremeyen Trump görememenin bedelini ağır ödeyecek. Sonuç; Siyonistler over.