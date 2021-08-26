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Gündem Başbuğ'dan ABD tiyatrosu yorumu: Boş koltuklara oynuyor
Gündem

Başbuğ'dan ABD tiyatrosu yorumu: Boş koltuklara oynuyor

Suriye ve Irak'ta DEAŞ'ı bahene ederek kan ve göz yaşına neden olan ABD'nin Afganistan'da benzer bir oyunu oynadığı iddia ediliyor. Güvenlik politikaları uzamanı ve eski asker Çoşkun Başbuğ, ABD'nin Afganistan'da Taliban-DEAŞ oyununu sahneye koyduğunu ancak boş koltuklara oynadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 22:46:00 -
Başbuğ'dan ABD tiyatrosu yorumu: Boş koltuklara oynuyor

 Yeniakit.com.tr 

20 yıl boyunca Afganistan'ı kana bulayan ABD, Taliban karşısında tutunamayarak geri çekildi. Hızla Kabil'i ele geçiren Taliban, ülkede en güçlü oterite haline geldi. Bugün Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıları ise DEAŞ üstlendi. Suriye ve Irak'ta DEAŞ'ı bahane eden ABD'nin Afganistan'da da benzer bir politika izlediği iddia ediliyor. Kimileri Afganistan'daki kaostan Rusya, İran ve Çin'in etkileneceğini ABD'nin de bu yönde bir gelişme istediğini iddia ediyor.

Güvenlik politikaları uzamanı ve eski asker Çoşkun Başbuğ, ABD'nin Suriye'de YPG-DEAŞ'a Afganistan da Taliban ve DEAŞ'a bel bağladığını iddia etti.

Başbuğ Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Amerika; Suriye’de YPG-DEAŞ Afganistan’da Taliban - DEAŞ tiyatrosuna bel bağladı. Ancak tüm çabası boşuna çünkü boş koltuklara oynuyor farkında değil…" diyerek ABD'nin oynadığı oyunu gözler önüne serdi.

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