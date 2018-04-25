Başbakan'dan Abdullah Gül yorumu

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya ziyareti sonrası dönüşte gazetecilere açıklama yaptı.

Başbakan Yıldırım'a Abdullah Gül'ün aday olma ihtimali soruldu.

Başbakan, 'uzun yıllar içerisinde bulunduğunuz önemli görevler üstlendiğiniz bir siyasi hareketten ayrıldığınızda ne eski yerinize ne de yeni yerinize yaranamazsınız.' dedi.

Başbakan, 'Tecrübeler bunu göstermiştir.' açıklaması yaptı