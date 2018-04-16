Başbakan Yıldırım işsizlik rakamlarını değerlendirdi

Başbakan Binali Yıldırım Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen "Referandumdan bir yıl sonra Cumhurbaşkanlığı sistemi" konulu programda açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendirdi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Ocak ayı işsizlik rakamı. 10,8. Aralık’ta açıklanan yüzde 10. 4 .Artış var matematik olarak doğru yanlış değil. Bunlar hep bir yıl önceki yanı döneme göre kıyaslanır. O zaman baktığımızda 2017 ocakta neymiş yüzde 13. 2018 Ocak’ta 10.8. 2,2 işsizlikte düşüş var. 2017’den 2018’e daha iyi şartlarda girdiğimizi gösteriyor. Maalesef fırsatı ganimet bilerek bazı jeopolitik belirsizlikler, küresel ve bölgesel riskleri fırsat bilerek Türkiye ekonomisi üzerinde de ciddi bir spekülasyon gayretleri var. Bunun farkındayız ekonomi yönetimimiz, merkez bankamız gündemine hakimdir. Ekonomi ile göstergelerimiz birçok bizim durumumuzdaki ülkelerden zaten iyi. Gelişmiş ülkelerden de iyi. Dolayısıyla bunun bir bilimsel gerçekliği yok. Tamamen dedikodular üzerine, piyasa düzenini bozmaya gayret etme çalışmalarıdır Bunların hepsi de bugüne kadar sonuçsuz kaldığı gibi bundan sonra da aynı olacak. Tedbir almak gerekiyorsa gereken tedbirleri almaktan çekinmeyiz" diye konuştu.

“BUNLAR TABELA ÜNİVERSİTESİ DİYE BİZİ TENKİT ETTİLER"

Türkiye’nin yüksek öğretin konusunda son 15 yılda geldiği noktayı anlatan Başbakan Yıldırım, “Hemen bütün illerimizde üniversite kuruldu. Bazı illerimizde 8-10 tane üniversite var, dolayısıyla 72 üniversiteden 186 üniversiteye çıktık. Herhalde bu hafta içerisinde de 8- 10 tane üniversite kuruluşunu daha mecliste görüşeceğiz ve böylece 200’e yaklaşmış olacak üniversite sayımız. Üniversitede okuyan öğrenci sayısı 8 milyona yaklaştı. 8 milyon bir çok ülkenin nüfusundan daha fazla. Bazıları nam olsun şan olsun diye her ile üniversite açıyorsunuz bunlar tabela üniversitesi falan diye bizi tenkit ettiler ve etmeye devam edenler var. Şunu bilmenizi isterim üniversite insanların gidip bir şeyler öğrenmeleri, olaylara küresel bakış kabiliyeti kazanmaları.. Bunda ne zarar var anlayabilmiş değilim. Üniversite olan şehirler lig atlayan takımlar gibi bir konuma geliyor. Üniversite olmayan şehir artık hayal edilemiyor” şeklinde konuştu.

"SAYISAL UÇURUMU ORTADAN KALDIRIYORUZ"

Batı ve Doğu- Güneydoğu arasındaki bölgesel kalkınma açığını kapatmak adına Biz AK Parti iktidarı süresince çok iş yapıldığını söyleyen Başbakan Yıldırım, “Bölgesel kalkınma açığını kapatma yönünde çok iş yaptık. 2003 yılında doğu- Güneydoğu bugün terörün en yoğun mücadelesinin verildiği illerimizle daha gelişmiş batı illerimiz arasındaki fark çok fazlaydı. Örnek vermek gerekirse, milli gelir ortalama 3 Bin 200 dolar iken Doğu -Güneydoğu’da 500-700 dolar arasındaydı. Milli gelirimiz 11 Bin dolara yaklaştığı bir durumda Doğu- Güneydoğu’daki ortalama milli gelir 6 bin 500 doların üzerine çıktı. Aradaki fark ciddi oranda kapandı. Doğu- Güneydoğu’ya biz geçtiğimiz 15 yılda alt yapı olarak, yaptığımız 16 bin 500 kilometrelik bölünmüş yolun 4 bin 500 kilometresini Doğu- Güneydoğu’ya yaptık. Dolayısıyla sayısal uçurumu ortadan kaldırıyoruz. Bunun toplumsal barışa kardeşliğe faydası var. geleceğe olan umuda, gençlerimizin geleceğe olan bakışlarına çok faydası var” diye konuştu.

"TÜRKİYE 39’UNCUYDU, ŞUANDA 9’UNCU SIRADA"

Dünya altyapı sıralamasında Türkiye’nin 39’uncu sıradan 9’unculuğa yükseldiğini belirten Başbakan Yıldırım, “2003 yılının başında Türkiye, “Dünya alt yapı gelişmişliği” sıralamasında 39’uncuydu. Şuanda 9’uncu sırada. Gelişmiş ülkelerin içerisine Türkiye şuanda alt yapı gelişmişliği bakımından zaten girmiş durumda. Bir çok gelişmiş ülkeden daha iyi alt yapımız var. Karayolu alt yapımız var. Havayolu alt yapımız var, demir yollarında Avrupa’nın altıncı hızlı trenine sahip olan ülkeyiz. Dünyada 11’inci sıradayız. Havacılıkta Avrupa’nın 2’inci sırasına yükseldik. Dünyanın en fazla ağı olan varış noktasına sahip havayolu şirketimiz var. 304 noktaya uçuyoruz. Daha geniş bir ağa sahip olan başka havayolu yok. Afrika’da sadece 45 noktaya doğrudan uçuş yapıyoruz. Biz göreve geldiğimizde sahra altına hiç uçuşumuz yoktu” dedi.