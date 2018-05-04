Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Başbakan müjdeyi vermişti Mecliste kabul edildi! Maaşları yüzde 88 artacak

Başbakan Binali Yıldırım'ın müjdesini verdiği, Meclis maratonu başlayan paket ile 65 yaş aylığı, yeni yasayla yüzde 88 artırılacak.

04 Mayıs 2018 Cuma 16:27
Başbakan müjdeyi vermişti Mecliste kabul edildi! Maaşları yüzde 88 artacak

Aylığın tutarı 265,79 liradan 500 liraya çıkacak. 3'er aylık dönemler halinde yaşlılara ödenecek tutar 797,28 liradan bin 500 liraya ulaşacak.
Bu aylıktan yararlanmak için 65 yaşını doldurmak, hiçbir sosyal güvencesi bulunmamak ve gelir şartına uymak gerekiyor. Gelir şartında kişinin kendisi ile eşine bakılıyor. Bu yıl itibariyle kişi başına düşen aylık gelir 483,63 liranın altındaysa aylık bağlanıyor.

SAĞLIK ÜCRETSİZ

Aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere 3'er aylık dönemler halinde ödeniyor. Sağlık da ücretsiz. Kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmak gerekiyor.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 16:27
  1. 65 yaş üstü maaş
  2. Binali Yıldırım
  3. maaş zammı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ocak gözlerini temizlemenin yolları
    1. Ocak gözlerini temizlemenin yolları
    2. Başakşehir'in muhtemel Sivas 11'i
    3. 14 ilde geniş çaplı FETÖ operasyonu!..
    4. "Gençlerin hedefi 2023 ve 2053"
    5. Kılıçdaroğlu kendi kendini yalanladı!..
    6. Fenerbahçe'li futbolcudan Beşiktaş'a..
    7. Dikkat! ÖSYM sınav tarihini erteledi
    8. Mısır Suriye'ye asker gönderecek mi?..
    9. Evde kendi deodorantımızı yapmak mümkün
    10. Yalnız kalan HDP adayını resmen açıkladı
    11. Bahçeli'den flaş Muharrem İnce yorumu
    12. İyi Parti'den kısa Muharrem İnce..
    13. El Clasico sonrası Talisca için..
    14. Diyet yapanlar için atıştırmalık..
    15. Düğmeye basıldı! Ankara'da dev operasyon
    16. Trump'tan tarihi görüşme öncesi önemli..
    17. Bakan uyardı! "Araç içinde sosyal..
    18. Abdullah Ağar milletvekili aday adayı!..
    19. Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
    20. Baba oğul aday oldular!
    Kuveyt Türk
    Akşener'den Bahçeli'ye zehir zemberek yanıt!
    Akşener'den Bahçeli'ye zehir zemberek yanıt!
    İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
    İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Eniştesi, Abdullah Gül'ün aklındaki formülü açıkladı
    Eniştesi, Abdullah Gül'ün aklındaki formülü açıkladı
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın