Başbakan eline silah alıp savaşa katıldı
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ülkesindeki işgalcilere karşı eline silah alarak cepheye indi.
Etiyopya'da, ordu birlikleri ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleri arasındaki çatışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Ülkelerden vatandaşlarına çağrı
Kanada'nın yanında birçok ülke de vatandaşlarının, Etiyopya'yı "derhal" terk etmeleri için acil uyarılarda bulundu.
Yaşanan peş peşe olayların ardından, herkesi şaşırtan bir gelişme gerçekleşti.
Başbakan silahıyla cephede görüntülendi
İsyancı gruplara karşı verilen savaşa katılan Başbakan Abiy Ahmed, ilk kez cephede görüntülendi.
Fana televizyonunun aktardığı görüntülerde, Afar cephesinde savaşan Abiy Ahmed, ordunun Asagita bölgesini yeniden ele geçirdiğini duyurdu.
İsyancılarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyleyen Ahmed, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin işgal ettiği bölgelerden çekilmek zorunda kaldığını belirtti.
Ahmed ayrıca, ordunun, yakın zamanda Burka ve Chifra bölgelerinde de kontrolü sağlayacağını ifade etti.
Ne olmuştu?
Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.
Başbakan Ahmed, merkezi hükümete karşı isyan başlatan TPLF ile savaşmak için yetkilerini yardımcısına devrederek cepheye gitmişti.