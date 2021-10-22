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Dünya Başbakan depreme basın toplantısında yakalandı! Paniği kameralara yansıdı
Dünya

Başbakan depreme basın toplantısında yakalandı! Paniği kameralara yansıdı

Yeni Zelanda Başbakanı, ülkede meydana gelen depreme basın toplantısı sırasında yakalandı. Tedirginliği kameralara yansıyan Başbakan Jacinda Ardern kürsüye tutundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 18:30:00 - 2021-10-22 18:41:29

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, bir gazetecinin soru sorduğu sırada meydana gelen depremle kısa süreli panik yaşadı. Dikkati dağılan Ardern, sorunun tekrarlanmasını istedi.

Yeni Zelanda'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü, Kuzey Adası'ndaki Taumarunui kasabasının 35 kilometre güneybatısı olarak tespit edildi.

Başbakan depreme basın toplantısında yakalandı

Can veya mal kaybı yaşanmayan deprem, başkent Wellington'da da hissedildi. Başbakan Jacinda Ardern ise depreme koronavirüs önlemleri sonrası atılacak adımlara değindiği basın toplantısı sırasında yakalandı.

Kürsüye tutundu

Toplantıda bir gazeteci soru sorduğu sırada deprem yaşanırken, Ardern sarsıntıyla birlikte kürsüye tutundu. Soğukkanlılığını koruyan Ardern, gazeteciye dönerek, "Pardon, hafif bir dikkat dağınıklığı. Soruyu tekrar eder misiniz?" dedi.

 

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