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Dünya Başbakan canlı yayında depreme yakalandı! Korku dolu anlar
Dünya

Başbakan canlı yayında depreme yakalandı! Korku dolu anlar

İzlanda Başbakanı Jakobsdottir, katıldığı bir canlı yayında konuştuğu esnada depreme yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 12:39:00 -

İzlanda'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem anında İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir, Washington Post'un canlı yayınında koronavirüs salgınının turizm üzerindeki etkisine ilişkin açıklamalarda bulunuyordu. Yayına evinden katılan Jakobsdottir'in konuşması sırasında deprem oldu.

İzlanda Başbakanı, sarsıntıyla birlikte etrafa bakarken korku dolu anlar yaşadı. Nefes nefese kaldığı görülen Katrin Jakobsdottir, yayındaki kişiye "Şu anda deprem oldu." dedi.

"Endişelenmeye gerek yok"

Ardından konuya geri dönerek açıklamalarına devam eden 44 yaşındaki Jakobsdottir, "İyiyim, ev hâlâ güçlü, endişelenmeye gerek yok." ifadesini kullandı.

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