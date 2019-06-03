Başbakan adayı duyurdu: 31 Ekim'de ayrılıyoruz

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı ve yeni başbakan adayı Boris Johnson, anlaşma olsa da olmasa da İngiltere'nin 31 Ekim'de Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılacağını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifa kararı almasıyla ülkenin yeni başbakanı olmasına kesin gözüyle bakılan Boris Johnson, ülkesinin AB'den ne zaman ayrılacağına ilişkin açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı görevini de yürütmüş olan Johnson, sabah saatlerinde sosyal medyadan yayınladığı videoyla hem Muhafazakar Parti liderliği hem de başbakanlık için adaylığını resmen açıklayarak, "Eğer seçilirsem, 31 Ekim'de anlaşma olsa da olmasa da Avrupa Birliği’nden çıkacağız" ifadelerini kullandı.