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Başbağlar'da PKK'nın katlettiği 33 masum 28'nci yılı dönümünde yad edildi
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Gündem Başbağlar'da PKK'nın katlettiği 33 masum 28'nci yılı dönümünde yad edildi
Gündem

Başbağlar'da PKK'nın katlettiği 33 masum 28'nci yılı dönümünde yad edildi

Türkiye'nin tarihine kara bir leke olarak geçen Başbağlar Katliamı, 28'nci yıldönümünde rahmetle yad edilirken, katliamı gerçekleştiren PKK ve türevleri lanetle anıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 02:25:00 -
Başbağlar'da PKK'nın katlettiği 33 masum 28'nci yılı dönümünde yad edildi

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde, 5 Temmuz 1993 yılında PKK tarafından hunharca katledilen 33 şehid için anma programı düzenlendi.

28 yıl önce PKK tarafından 33 sivilin katledildiği Başbağlar köyünde düzenlenen programa HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Metin Kaya, Erzincan Valisi Mehmet Makas, şehid yakınları, gaziler ile birlikte siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Başbağlar köyü meydanındaki Kültür Evi önünde gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Şehidler için dualar okunduktan sonra günün anlam ve önemine binaen konuşmalar yapıldı.

Başbağlar Katliamı'nda şehid olanların ailelerini selamlayarak konuşmasına başlayan HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Metin Kaya, Başbağlar'da yaşanan acının bir benzerini kendisinin de geçmişte yaşadığını belirtti.

28 yıldır Başbağlar halkının yaşadığı acıya değinen Kaya "Yıllardır sizlerin yaşadığı acıyı bizlerde yaşıyoruz. Bende Başbağlar halkı gibi terör yüzünden köyümü terk etmek zorunda kaldım. Burada yaşanan acıyı yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz. Asıl sorun yaşanan acıların çözülememesidir. 28 yıldır bu katliamı yapanlar için herhangi bir şey yapılmamıştır. Bu zulmü yapanlar ve sebep olanlar halen ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar. Bu durum yaralarımızı daha fazla deşiyor." dedi.

"Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından gafil sanma." ayetini hatırlatan Kaya, yaşanan acıların tekrar yaşanmaması temennisinde bulundu.

Programda konuşan Erzincan Valisi Mehmet Makas, Madımak'ta katledilenler ile Başbağlar'da katledilenlerin faillerinin aynı olduğunu belirterek şunları söyledi:

Başbağlar'da yapılan katliam birlik ve beraberliğe yapılmış bir saldırıdır. Bu katliamları unutmayacağız ve unutturmayacağız. Biz tüm farklı milletler olarak birbirimizi sevmekle mükellefiz. Biz bu dostluğu Başbağlar'a gelen 100 vatan hainine, onların sahipleri olan emperyalist güçlere terk etmeyeceğiz.

"Başbağlar Katliamı davasında görülen 28 duruşmanın ardından takipsizlik kararı verildi"

Programda konuşan Başbağlar Köyü Muhtarı ve aynı zamanda Başbağlar Gazisi Ali Akarpınar ise Başbağlar Katliamı'nın Madımak Katliamı'ndan 3 gün sonra yapıldığına dikkati çekerek her iki olayında önceden planlandığını söyledi.

Yapılan katliamların insanları tefrikaya düşürmek olduğunun altını çizen Akarpınar, 28 yıl önce yaşanan katliamın faillerinin cezasız kalmaması için hukuki olarak mücadele ettiklerini belirterek, "Katliamdan sonra Erzincan'da görülen 4 duruşmanın ardından güvenlik nedeniyle mahkemenin İzmir DGM'ye alınmış ve burada 24 duruşma görülmüştür. Ne hazindir ki sanıklar tahliye edilerek, dava da takipsizlik kararı verilmiştir. Sonradan Sivas davasıyla birleştirilen Başbağlar davasında köyümüzden bir satır dahi söz edilmemiştir. Başbağlar katliamı, Türkiye'nin kanayan yarası olarak devam etmektedir. Halen adaleti bekliyor ve istiyoruz." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından programa katılanlar öncelikle Başbağlar Katliamı'nın yapıldığı alana giderek orada dualar ettikten sonra 33 şehidin meftun olduğu Başpınar köyündeki şehitliğe giderek mezarlara karanfil bıraktılar.

 

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