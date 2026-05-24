İran'da kırmızı çizgi Hamaney! Pezeşkiyan, ABD anlaşması için reçeteyi yazdı Başarır karıştırmaya devam ediyor "Mafya" suçlaması yetmedi: "Burada tehditler var, silah gösterenler var" Pakistan'da 24 kişi hayatını kaybetti! Demir yolu hattı yakınında korkunç patlama Savcı Sayan, Erdoğan sonrasına hazırlananlara seslendi: Sonunuzu iyi görmüyorum! CHP meydan savaşı... Kendinden geçen vekil demir kapıdan tırmandı! Şikayet eden de CHP'li şikayet edilen de! Taş atan da CHP'li taş yiyen de CHP'li CHP'de taş ve su şişeleri havada uçuştu! Kavgayı binadan dışarı atılan taşlar başlattı Filistin'i Tanıma Kararı'nı geri çekecek ve büyükelçiliği Kudüs'e taşıyacak Bu da 'Goyim' çıktı Boykota devam! Bayramınızı, katillerin ürünleriyle zehirlemeyin! CHP Genel Merkezi karıştı! Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara çağrı geldi... Valilik Emniyet'e talimat verdi
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
CHP Genel Merkezi önünde kurultay davası sonrası yaşanan gerginlik, parti içindeki ayrışmayı gözler önüne serdi. İstinaf mahkemesinin kurultay kararına ilişkin aldığı tedbir kararının ardından hareketlenen CHP Genel Merkezi çevresinde tansiyon bir an olsun düşmüyor. Binanın tahliye edileceği iddialarıyla başlayan süreç, taraflar arasında arbedeye dönüştü.

Yaşanan olayların ardından sert bir çıkış yapan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, genel merkeze gelen grubu “saldırgan” olarak nitelendirdi. Partinin içine düşürüldüğü durumdan büyük üzüntü duyduğunu belirten Başarır, Kemal Kılıçdaroğlu’na ağır ithamlarda bulundu.

Başarır, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Saldırgan bir grup var. Sabahın erken saatlerinde gelip arkadaşlarımıza saldırmak istediler. Koskoca CHP’yi ne hale getirdiler. Utanç verici görüntüler! 13 yıl bu partiyi yöneteceksin, sonra AK Parti yargısından aldığın kararla sarayın korumalarıyla ve mafya ile buraya girmeye çalışacaksın.”

“Tarih ve millet onu affetmeyecek”

Olayların sadece parti içi bir mesele olmaktan çıktığını, artık bir millet sorunu haline geldiğini savunan Başarır, 3 yılın ardından kurultayın iptal edilerek polis zoruyla baskın yapılmaya çalışılmasına tepki gösterdi. Başarır, iddialarını daha da ileri taşıyarak, “Burada tehditler var, silah gösterenler var” iddiasında bulundu.

Kılıçdaroğlu’nu doğrudan hedef alan Başarır, “Yıllarca omuz omuza yürüdüğü arkadaşlarını dövdürtecekse, öldürtecekse Allah onun belasını versin. Bu millet onu affetmeyecek, tarih onu affetmeyecek” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Genel merkez önündeki bekleyiş ve karşılıklı suçlamalar sürerken, çevik kuvvet ekiplerinin bina çevresindeki yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor. Parti içindeki bu derin çatlak, siyaset kulislerinde “CHP’de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” yorumlarına neden oluyor.

sefa KUZUGÜDEN

Bu kişi ülkem adına da partisi adına da insanlık adına da çok tehlikelidir.pondomi ustası tiyatrtocu mutlaka tasviye edilip etkisiz hale getirilmelidir

Nerede

Ali mahir binlerce dolarlık puron yanında mıydı? Adam mahkeme kararıyla gelmiş kardeşim, kimi nereye almıyorsunuz, asıl sizin yaptığınız mafyacılık
