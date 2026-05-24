Başarır karıştırmaya devam ediyor “Mafya” suçlaması yetmedi: “Burada tehditler var, silah gösterenler var”

Yaşanan olayların ardından sert bir çıkış yapan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, genel merkeze gelen grubu “saldırgan” olarak nitelendirdi. Partinin içine düşürüldüğü durumdan büyük üzüntü duyduğunu belirten Başarır, Kemal Kılıçdaroğlu’na ağır ithamlarda bulundu.

Başarır, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Saldırgan bir grup var. Sabahın erken saatlerinde gelip arkadaşlarımıza saldırmak istediler. Koskoca CHP’yi ne hale getirdiler. Utanç verici görüntüler! 13 yıl bu partiyi yöneteceksin, sonra AK Parti yargısından aldığın kararla sarayın korumalarıyla ve mafya ile buraya girmeye çalışacaksın.”

“Tarih ve millet onu affetmeyecek”

Olayların sadece parti içi bir mesele olmaktan çıktığını, artık bir millet sorunu haline geldiğini savunan Başarır, 3 yılın ardından kurultayın iptal edilerek polis zoruyla baskın yapılmaya çalışılmasına tepki gösterdi. Başarır, iddialarını daha da ileri taşıyarak, “Burada tehditler var, silah gösterenler var” iddiasında bulundu.

Kılıçdaroğlu’nu doğrudan hedef alan Başarır, “Yıllarca omuz omuza yürüdüğü arkadaşlarını dövdürtecekse, öldürtecekse Allah onun belasını versin. Bu millet onu affetmeyecek, tarih onu affetmeyecek” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Genel merkez önündeki bekleyiş ve karşılıklı suçlamalar sürerken, çevik kuvvet ekiplerinin bina çevresindeki yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor. Parti içindeki bu derin çatlak, siyaset kulislerinde “CHP’de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” yorumlarına neden oluyor.