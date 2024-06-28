Başarının sırrını verdiler! LGS’de 352 Şampiyon

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre 352 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2 Haziran'da düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, sınavda tam puan alan öğrenci sayılarına ilişkin veriler de belli oldu.

Buna göre, 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin girdiği LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım oranı yüzde 95,61 oldu.

352 öğrenci tam puan aldı

Sınava katılan öğrencilerin 352'si, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Öğrencilerin yüzde 83,85'i yerel, yüzde 16,15'i ise merkezi yerleştirme sınav puanıyla kayıt yaptıracak.

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak okul sayısı 2 bin 525, bu okulların kontenjanı ise 203 bin 638.

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LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.

LGS'de birinci olan isimler de belli olmaya başladı.

Tanıdık bir isim var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın oğlu Ahmet Akif Kaya, 500 tam puan alarak LGS birincileri arasında yer aldı.

Anne Kaya, üniversite sınavlarında derece yaparak girdiği Bilkent Üniversitesi'nden şeref derecesiyle mezun olmuştu.

Öte yandan; bazı LGS birincileri başarının şifrelerini anlattı.

İşte LGS şampiyonlarının açıklamaları:

Sınavın başında biraz zorlandım ama sonradan yaptım. Matematikte son anda değiştirdiğim bir soru oldu. Öğretmenler “Kalemi bırakın” demeden hemen önce yanlışımı fark edip, o soruyu düzelttim ve böylece birincilerden biri oldum. Sınav hazırlığı aslında bir yıl değil birkaç yıl gerektiren bir süreç. Okulum beni 5’inci sınıftan beri hazırlıyor. Çok fazla soru çözmektense verimli ve kaliteli soru çözmeyi tercih ettim.

"Kendimi sıkmadan, verimli çalıştım"

Sınav sonucum için çok mutluyum. Çok güzel bir duygu. Çalışmalarımın karşılığını aldığım için çok mutluyum. Sınav sürecinde düzenli bir şekilde çalıştım. Psikolojik olarak da motivasyonum yerinde olması gerekiyordu. Voleybol 8 yıldır yaptığım bir spor. O yüzden beni motive ediyor. 6’ncı, 7’nci sınıftan beri çalışıyordum aslında. Bu sene çalışmalarımı biraz daha artırdım. Kendimi sıkmadan ama verimli bir şekilde çalıştım. En önemlisi düzenli çalıştım, her gün eve gittiğimde bir planım vardı. Başarımın sırrı bence bu.

Uyku düzeninin önemi

Sınava hazırlanırken özel ders almadım ya da dershaneye gitmedim. Okul bana yetti. Deneme sınavlarında bazen uykusuzluktan dolayı hatalar yaptım. Uyku düzenini sağladıktan sonra bu dikkat hataları da düzeldi. Birinci olduğum için mutluyum.

"Doktor olmak istiyorum"

Çok mutluyum. Çalışmalarımın karşılığını almak çok güzel bir his. Genelde çok fazla dışarıya çıkamadım. Her okuldan gelişimde yemek yiyip, hemen dersin başına geçiyordum. Geç saatlere kadar ayakta durduğum da oldu. Ben aslında dört yanlış bekliyordum. Ama sonunda tam puan aldığımı gördüğümde çok mutlu oldum. İleride doktor olmak istiyorum.

"Kısa aralıklarla çalışmayı tercih ettim"

Heyecanlıydım. Biraz stres de vardı ama sonuçları öğrenince rahatladım. Sonucu bekliyordum. Kitapçığı kontrol etmiştim ve yanlışım yoktu. Sürekli olarak çalışıyordum ama son haftalarda daha fazla ağırlık verdim. Konu konu çalıştım. Çok uzun süre çalışmak yerine kısa aralıklarla çalışmayı tercih ettim. Sınava gireceklere özellikle yapamadıkları soruların üzerinde durmalarını tavsiye ediyorum. Şu an daha meslek seçmedim. Gelecekte karar verecek zamanım olacağını düşünüyorum.