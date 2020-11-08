Başarılı ve ahlaklı nesil için nasıl bir eğitim?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitim reformu sinyalinin ardından eğitimciler sorunlara 'çözüm ışığı' tutmaya devam ediyor.

Doç. Dr. Cihat Yaşaroğlu, eğitim ile ilgili sorunları yeniakit.com.tr'ye değerlendirdi.

"Milli Eğitim Sistemi ile ilgili çok sayıda değerlendirme yapılabilir. Günümüz problemlerinin önemli bir kısmının da eğitim sisteminde daha çok akademik başarıya odaklanmamızdan kaynaklandığı söylenebilir" ifadelerinde bulunan Cihat Yaşaroğlu, "Milli Eğitim Sistemi ile ilgili çok sayıda değerlendirme yapılabilir. Günümüz problemlerinin önemli bir kısmının da eğitim sisteminde daha çok akademik başarıya odaklanmamızdan kaynaklandığı söylenebilir. Sistem içinde arz talep dengesinden yola çıkılacak olursa, sistemin akademik başarıya odaklanmasının, velilerimiz başta olmak üzere genel bir talep sonucu olduğunu görmekteyiz. Sadece akademik başarıya odaklanmak, akademik başarı dışındaki diğer kazanımların da tali görülmesine yol açmaktadır. Sadece akademik başarıya odaklanan bir aile, bir toplum, bir sistem eğitimle kazandırılması gereken pek çok olumlu kişilik özelliklerinin de göz ardı edilmesi ile sonuçlanmaktadır. Bu haliyle yetiştireceğimiz nesil de akademik başarıyı esas alan, bu talebe yetişmek için elinden gelen çabayı göstermeye çalışan bir nesil olacaktır. Başarılı olunursa ne ala! Ancak istenen başarıyı elde edemeyenler de haliyle “bu yarıştan” geri kalacak veya çekilerek “başarısızlığı” çaresizce öğreneceklerdir." dedi.

"Aklın rehberliği kadar insani değerler de insana güç verir"

"Ancak eğitim sistemi sadece akademik başarıya odaklanmamalıdır." diyen Yaşaroğlu, "Hangi bakış açısıyla insana tanımlarsanız tanımlayın, eğitim vasıtasıyla insanda olumlu özellikler kazandırmalıyız. İçinden geçtiğimiz ve tarih boyunca da şahit olduğumuz buhranlı dönemlerde, aklın rehberliği kadar insana ait ve insani olan sabır, saygı, sevgi, hoşgörü, metanet gibi değerler de insana dayanma gücü vermiş ve hayata bakış açısının müspet manada gelişmesine yardımcı olmuştur." ifadelerinde bulundu.

"Öğrenciler 'maddi yükle' beraber 'manevi yük'le de yüklenmeli"

Öğretmenlerin motivasyonlarının sağlanması ve öğrencilerin manevi yükle de yüklenmesi gerektiğini söyleyen Yaşaroğlu şunları kaydetti:

"Mevcut haliyle eğitim sistemimiz “değerler eğitimi” ile bu dengeyi sağlamaya amaçlamaktadır. Ancak değerler eğitiminin planlanması ve bu yönde irade gösterilmesinin güzelliğinin yanında, uygulayıcılar olan öğretmenlerimizin de motivasyonlarının sağlanması da büyük önem arz etmektedir. Sahada veri toplarken en çok karşılaştığımız serzenişlerin başında maalesef değerler eğitimi ile ilgili bürokratik işlemlerin çokluğu gibi, öğretmeni fazlasıyla meşgul eden işlemlerin olduğu öğretmenler tarafından ifade edilmektedir. Bu da öğretmenlerin değerler eğitiminde motivasyonunu kıran unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde, kağıt üzerinde güzel tasarlanmış değerler eğitiminin sahada da canlandırılması adına adımlar atılmalıdır. Bu sayede yetiştirmekle sorumlu olduğumuz talebelerimizin sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi “maddi yükle” beraber “manevi yükle” de yüklemiş oluruz. Hem başarılı hem de değerlerine bağlı nesiller yetiştirmiş oluruz. Sorumluluk değerine sahip olan bir birey zaten sorumluluk gereği “başarıyı” da yakalayacaktır."