Başarılı sporcu ödüllendirildi

Kütahya’nın Emet ilçesinde Kaymakam Hasan Çiçek, Kick Boks’ta Türkiye üçüncüsü olan sporcu Gamze Nur Özer’i ödüllendirdi.

Emet Kaymakamlığı koordinesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün işbirliği sonucu düzenlenen Kick Boks kursunda Antrenör Mehmet Ali Dülger tarafından eğitim alan öğrencilerden Gamze Nur Özer, Kütahya’yı temsilen katılmış olduğu Erzurum’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda Genç Bayanlar Full Contact branşında Türkiye üçüncüsü olarak, büyük bir başarıya imza attı.

Bu başarıda katkıları olan Kütahya Kick Boks İl Temsilcisi Ahmet Arabacı, Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Umut Işık, Kick Boks Antrenörü Mehmet Ali Dülger’e plaket takdim eden Kaymakam Çiçek, Türkiye üçüncüsü olan sporcu Gamze Nur Özer’e de başarılarından dolayı üçüncülük madalyasını ve ödülünü takdim etti.

Kaymakam Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, “ Göreve geldiğimiz andan itibaren çeşitli spor dallarında vermiş olduğumuz kurslara Kick Boksu da ekledik. Böyle bir deneyim daha önceden yaşanmamış. Kick Boks İl Temsilciliğimiz, ilgili kurum amirlerimiz, Antrenörümüz Mehmet Ali Dülger ve öğrenci ailelerinin katkıları ile elde ettiğimiz bu başarı, spora yaptığımız yatırımların birer meyvesidir” ifadelerini kullandı.